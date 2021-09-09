З піснями і хороводом. У Києві помітили незвичайний весільний кортеж (відео)

Гості танцювали біля будинку нареченої під музику. Фото: колаж "Сьогодні"
Сьогодні в Києві на Троєщині помітили весільний кортеж, який гості зустрічали піснями і танцями. Близько житлового будинку в хоровод зібралося кілька десятків чоловік.
Про це повідомляє Troeschina в Telegram.
"Ось це весілля. Вітаємо молодих ... Бальзака 68", – пишуть в Мережі.
У Харкові пройшла ЛГБТ-весілля
Це не перша за сьогодні цікава подія, яка пов'язане з весіллям. Наприклад, в Харкові пройшло "весілля" між двома дівчатами. На сходинках Центрального палацу одружень Харкова двоє дівчат у весільних сукнях обмінялися кільцями, клятвами і кинули в натовп букет.
Оскільки в Україні одностатеві шлюби не дозволені, звичайно, це був усього лише перформанс в рамках ХарьковПрайда, який представники ЛГБТ-спільноти проводять в ці дні.
В ході акції її учасники вимагають рівного доступу до державних інституцій, зокрема – до реєстрації шлюбів для всіх людей – незалежно від орієнтації та статі.
Акції "Маршу рівності"
- Нагадаємо, зараз у багатьох містах України проходять ЛГБТ-марші. Однак мало де акції проходять без зіткнень противників "Маршу рівності" з поліцією. Наприклад, в Одесі в кінці серпня все закінчилося затриманням 61 людини і порушенням низки кримінальних справ, оскільки в зіткненнях постраждали 29 правоохоронців.
- Раніше ми повідомляли, що щорічний київський "Марш рівності", який повинен був пройти в травні, перенесли через епідемію коронавірусу.
- Однак своєрідну акцію ЛГБТ-спільнота в цьому році все ж провело – за допомогою безпілотника "Помістили" райдужний прапор на меч монумента Батьківщини-матері.