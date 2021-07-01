С сегодняшнего дня в центре Киева ввели новые тарифы на парковку: стоимость

Первые две недели инспекторы по парковке не будут штрафовать водителей за неуплату по новым тарифам

Инспектор по парковке штрафует водителя. Фото: коллаж "Сегодня"

С 1 июля в Киеве устанавливаются новые тарифы на парковку автомобилей в центре и вблизи с центром города на муниципальных площадках вдоль дорог и улиц.

Об этом сообщает КГГА.

Стоимость часа парковки составит 35 гривен, а во второй зоне, на прилегающих к центру территориях – 25 гривен. В спальных районах стоимость остается без изменений – 5 гривен.

"В случае неуплаты за парковку на водителей налагать штрафы в соответствии с действующим законодательством – в 20-кратном размере от стоимости часа парковки в зависимости от зоны 700, 500 и 100 гривен соответственно", – говорится в сообщении.

Фото: КГГА

Оплата за парковку осуществляется безналичным путем через приложения "Киев Цифровой", "Приват 24", Easy Pay или через интернет-сайты ipay.ua или easypay.ua. Наличными парковку можно оплатить только в терминале Easy Pay.

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Первые две недели, начиная с сегодняшнего дня, инспекторы по парковке не будут штрафовать водителей за неуплату по новым тарифам.

"Если инспектор обнаружит авто, владелец которого не оплатил парковку, он положит на лобовое стекло распечатанную информационную справку с разъяснением о размере штрафа и порядок оплаты. Такой период лояльности продлится две недели – с 1 до 16 июля", – говорит заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Отметим, что в выходные дни, а также в рабочие дни с 22:00 до 8:00 парковка остается бесплатной.

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