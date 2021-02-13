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Парковка или жизнь? В Киеве спасатели не могли добраться до пожара из-за забитого машинами двора (фото, видео)

13 февраля, 13:56

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Ликвидировать пожар удалось за 14 минут

Сегодня в Голосеевском районе Киева произошел пожар в жилом доме.

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Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

Пожар начался около 6.00 утра в квартире на улице Академика Вильямса 19/14. На вызов прибыли пожарные из самых близких спасательных подразделений.

Выяснилось, что горит квартира, площадью 70 квадратных метров на четвертом этаже. Жильцов дома начали эвакуировать. Отмечается, что подъезд в доме был заставлен частными автомобилями, которые пришлось отбуксировать обратно, чтобы пожарно-спасательная машина могла проехать.

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Спасатели, во время ликвидации пожара в одной из квартир 22-этажного дома, вывели на улицу 16 человек, 5 из которых – дети. В результате инцидента два человека – травмировались.

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Владелец квартиры, которому 47 лет, получил ожоги рук и был госпитализирован в больницу.

Также осмотрели 6-летнюю девочку, у которой было подозрение на отравление продуктами горения. В службе сообщают, что в результате распространения огня, квартира сгорела полностью. Ликвидировать пожар удалось за 14 минут.

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Напомним, в Запорожье взяли под стражу заведующего хозяйственно-обслуживающим персоналом инфекционной больницы. Его обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности.

Как сообщали ранее в Днепре на улице Калиновой в Индустриальном районе загорелась квартира.

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Киев дети жертвы спасатели пострадавшие пожар
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