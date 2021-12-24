Сбой транспорта и пробки: что происходит на дорогах Киева (карта)

В столице утром образовался транспортный коллапс / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве утром 24 декабря задерживается движение некоторых троллейбусов, трамваев и автобусов. Это связано как с техническими сбоями, так и с ДТП в столице.

Об этом сообщает "Киевпастранс".

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Троллейбусы

Задерживается движение троллейбусов №94Н, 5, 7, 8, 17 на бульваре Шевченко – ул. Большой Васильковской по причине ДТП. На место вызвана полиция.

Движение возобновлено в 06:40, курсирование с отклонением от графика.

Задерживается движение троллейбусов №6, 18, 33 на ул. Вышгородская – ул. Мостицкая по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

на ул. Вышгородская – ул. Мостицкая по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия. Задерживается движение троллейбусов №12, 45 и выезд из депо через Одесскую площадь по ул. Конева – Глушкова в направлении Выставочного центра по техническим причинам.

На место была направлена ответственная служба предприятия. Движение возобновлено в 07:50, курсирование с отклонением от графика.

Автобусы

Изменено движение автобусов № 7 на Львовской площади по причине проведения ярмарки.

Движение организовано по маршруту Железнодорожный вокзал – ул. Бульварно-Кудрявская.

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Трамваи

Задерживается движение трамваев №28, 35 на ул. Н. Кибальчича по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Пробки в городе

Сегодня утром город сковали пробки. С левого на правый берег выехать сложно – "тянучки" на всех мостах в столице. Об этом свидетельствуют онлайн-карты Google maps.

Стоит движение на Большой Окружной дороге, проспекте Победы, проспекте Леся Курбаса, улице Елены Телиги, улице Семена Скляренко, улице Богатырской и др.

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На улице Богатырской, у озера Куреневское, произошло довольно серьезное ДТП.

Почему случаются сбои в работе транспорта?

Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скопления легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Работы также проводятся на основных магистралях города.

"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

Там дополняют, что происходит это как утром, так и вечером.

Причиной сбоя в работе транспорта становятся и аварии. Достаточно небольшого ДТП, чтобы на проезжей части возникла пробка из троллейбусов.

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