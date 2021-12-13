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В Киеве возобновили движение по бульвару Тараса Шевченко после значительной аварии (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
13 декабря, 07:59
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Дорожники восстановили асфальтное покрытие
На бульваре Тараса Шевченко залатали асфальт
На бульваре Тараса Шевченко залатали асфальт / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве с утра 13 декабря возобновили движение транспорта на бульваре Тараса Шевченко. Там со вчерашнего дня работали над ликвидацией последствий аварии.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в Facebook.

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Что там произошло

Вечером 12 декабря полиция Киева сообщила, что на бульваре Тараса Шевченко из-за аварии на инженерных сетях было перекрыто движение всеми полосами в направлении улицы Крещатик.

Когда на участок пустят общественный транспорт

По словам Поворозника, утром на бульваре Тараса Шевченко отремонтирован водопровод.

"Дорожники восстановили асфальтное покрытие. Автобусы курсируют в обычном режиме, работу троллейбусов возобновят в течение часа", – написал чиновник в 7:15 утра.

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Фото: Николай Поворозник

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Изменения в работе общественного транспорта

Утром 13 декабря ряд автобусов и троллейбусов курсируют по новым маршрутам.

Автобусы №64

Изменено движение автобусов № 64 на с/м "Вишенки" по причине строительных работ.

  • Движение автобусов № 64 организовано до остановки "Развилка".

Троллейбусы №5, 7, 8, 17

Изменено движение троллейбусов № 5, 7, 8, 17 из-за незаконченных аварийно-восстановительных работ на бульваре Шевченко, 3.

  • Движение троллейбусов №5, 7, 8, 17 организовано до ул. Терещенковской.

Троллейбусы №25

Задерживается движение троллейбусов №25 на ул. Кирилловской – Елены Телиги в направлении ст. м. "Почайна" по причине ДТП. На место вызвана полиция.

Раньше мы писали:

  • В Киеве возле ТЦ Ocean Plaza снова прорвало воду. Прорыв водопровода произошел на улице Антоновича, 176.
  • На Шулявском путепроводе из-под канализационного люка фонтаном бьет вода. Водители переживают, что на проезжей части может образоваться провал.

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