Не забываем паспорт. СБУ проводит антитеррористические учения в Киевской области

Два дня будут проходить тактико-специальные учения СБУ в Киевской области. Фото: коллаж "Сегодня"

На Киевщине с 14 по 16 сентября пройдет антитеррористическая подготовка. Тактико-специальные учения пройдут на территории Белоцерковского и Обуховского районов Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Cиловики в несколько этапов будут отрабатывать противодействие диверсионным проявлениям на военных объектах.

"Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов и проверка документов, удостоверяющих личность. Поэтому СБУ обращается к гражданам с просьбой иметь их при себе. Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства", – говорится в сообщении.

Реклама

СБУ просит граждан быть бдительными

В случае подозрительной находки сообщать по телефону горячей линии ГУ СБУ в Киеве и Киевской области – (044) 253-06-71 или звонить на линию 102.

"СБУ призывает гостей и жителей Киевщины сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам и должным образом реагировать на законные действия правоохранителей", – добавляют в СБУ.

Ранее мы писали: