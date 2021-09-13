Не забываем паспорт. СБУ проводит антитеррористические учения в Киевской области

Два дня будут проходить тактико-специальные учения СБУ в Киевской области. Фото: коллаж "Сегодня"
На Киевщине с 14 по 16 сентября пройдет антитеррористическая подготовка. Тактико-специальные учения пройдут на территории Белоцерковского и Обуховского районов Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
Cиловики в несколько этапов будут отрабатывать противодействие диверсионным проявлениям на военных объектах.
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"Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов и проверка документов, удостоверяющих личность. Поэтому СБУ обращается к гражданам с просьбой иметь их при себе. Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства", – говорится в сообщении.
СБУ просит граждан быть бдительными
В случае подозрительной находки сообщать по телефону горячей линии ГУ СБУ в Киеве и Киевской области – (044) 253-06-71 или звонить на линию 102.
"СБУ призывает гостей и жителей Киевщины сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам и должным образом реагировать на законные действия правоохранителей", – добавляют в СБУ.
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