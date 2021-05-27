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СБУ проведет антитеррористические учения в киевском метро

27 мая, 14:00

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В спецслужбе просят гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам

В ночь с 27-го на 28 мая Служба безопасности Украины проведет плановые антитеррористические учения на нескольких объектах коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

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Об этом сообщается на странице столичного управления СБУ в Facebook.

Учения пройдут в Шевченковском районе, их проводит координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области с участием подразделений Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и органов государственной власти.

"Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность. СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей. Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства", – говорится в сообщении.

При этом в спецслужбе просят граждан соблюдать правила личной безопасности и в случае обнаружения подозрительных предметов или средств поражения, получения информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действий обращаться по телефону "горячей линии" столичного управления СБУ по тел.: (044) 253-06-71.

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