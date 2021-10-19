Сегодня в Киеве будет дольше работать общественный транспорт – список маршрутов

Дольше будут работать маршрутки, трамваи, троллейбусы / Коллаж "Сегодня"
В ночь с 19 на 20 октября в Киеве метро и некоторые маршрутки, трамваи, троллейбусы будут работать дольше. Все из-за проведения на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матчамежду командами "Шахтер" (Донецк) и "Реал" (Мадрид).
Об этом сообщает КМДА.
Метрополитен
Метро будет работать на час дольше. Возможно будет закрыта станция "Олимпийская" перед началом футбольного матча, а также после окончания игры станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".
Общественный транспорт
На 1 час также продлят работу маршрутов общественного транспорта, а именно:
- троллейбусы – №№ 3, 8, 18, 24, 30, 41;
- трамваи – №№ 1-К, 8-К, 28;
- маршрутки – №№178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.
Какие правила введут 21 октября?
С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из таких документов:
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;
- международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами дводозной,
- отрицательный результат ПЦР-теста или справку о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";
- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.
Эти правила не будут касаться несовершеннолетних:
- детям до 18 лет не нужно предъявлять справки и сертификаты для проезда;
- дети от 12 лет обязаны находиться в общественных местах и в транспорте в масках.
Ранее мы писали:
- Министерство инфраструктуры может изменить правила перевозок, которые введут с 21 октября. Власти могут обязать платить штраф 17 тысяч гривен за отсутствие COVID-сертификата самих пассажиров, а не водителей и перевозчиков.
- В Херсоне из-за красной зоны адаптивного карантина люди жалуются на транспортный коллапс. Маршрутки не выходят на рейсы, а на остановках с самого утра огромные очереди.