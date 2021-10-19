Сьогодні в Києві буде довше працювати громадський транспорт – список маршрутів

Довше працюватимуть маршрутки, трамваї, тролейбуси / Колаж "Сьогодні"
В ніч з 19 на 20 жовтня в Києві метро і деякі маршрутки, трамваї, тролейбуси будуть працювати довше. Все через проведення на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Шахтар" (Донецьк) і "Реал" (Мадрид).
Про це повідомляє КМДА .
Метрополітен
Метро працюватиме на годину довше. Можливо буде закрита станція "Олімпійська" перед початком футбольного матчу, а також після закінчення гри станції "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого".
Громадський транспорт
На 1 годину також продовжать роботу маршрутів громадського транспорту, а саме:
- тролейбуси – №№ 3, 8, 18, 24, 30, 41;
- трамваї – №№ 1-К, 8-К, 28;
- маршрутки – №№178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.
Які правила введуть 21 жовтня?
З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з таких документів:
- документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для жовтих областей підійде і одна доза;
- міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозной вакциною або двома дозами дводозной,
- негативний результат ПЛР-тесту або довідку про одужання від ковіда, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпортал електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";
- негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавируса, діючий 72 години.
ці правила не стосуватимуться неповнолітніх:
- дітям до 18 років не потрібно пред'являти довідки і сертифікати для проїзду;
- діти від 12 років повинні перебувати в громадських місцях і в транспорті в масках.
Раніше ми писали:
- Міністерство інфраструктури може змінити правила перевезень, які введуть з 21 жовтня. влада можуть зобов'язати платити штраф 17 тисяч гривень за відсутність COVID-сертифіката самих пасажирів , А не водіїв і перевізників.
- У Херсоні через червону зони адаптивного карантину люди скаржаться на транспортний колапс . Маршрутки не виходять на рейси, а на зупинках з самого ранку величезні черги.