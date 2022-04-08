Селам в Киевской области передали 1,5 тыс. продуктовых наборов

Украинцы получают гуманитарную помощь / Фото: Getty Images, Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

С первых дней полномасштабной войны в Украине Фонд Рината Ахметова оказывает гуманитарную помощь людям, проживающим в самых горячих точках нашей страны.

В пятницу, 8 апреля, Фонд передал 1,5 тысячи продуктовых наборов для жителей сел Киевской области.

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Помощь во время войны

Продуктовые наборы получили жители сел Лукьяновка, Рудницкое и Победа, входящие в состав Барышевской территориальной громады Броварского района Киевской области.

В целом, наборы выживания от Фонда Рината Ахметова уже получили более 5 тысяч жителей области. В состав наборов вошли продукты первой необходимости, в частности: сгущенка, мука, макароны, сахар, а также консервированное тушеное мясо.

Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

Помощь медикаментами

Ранее мы писали, что в Покровскую клиническую больницу интенсивного лечения от Фонда Рината Ахметова и Метинвеста было доставлено большую партию медикаментов.

Доставленные медикаменты необходимы для оказания экстренной помощи и оперативных вмешательств.

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По словам главврача, сейчас такие медикаменты очень сложно купить где угодно.

"Сегодня" также рассказывали, как еще компании Рината Ахметова помогают украинцам в трудные времена.