Сходил за кофе. В Киеве неуправляемая маршрутка въехала в авто и вылетела на тротуар

ДТП с маршруткой в Киеве / коллаж "Сегодня"

В Киеве вечером в воскресенье, 18 июля, произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. Стоящая на остановке маршрутка без водителя внезапно поехала и врезалась в припаркованный легковой BMW, а затем они вместе вылетели на тротуар.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Происшествие произошло у остановки общественного транспорта на проспекте Науки и в нем чудом никто не пострадал.

Неуправляемый автобус остановился на тротуаре, только когда врезался в столб.

По информации свидетелей, водитель общественного транспорта остановился на остановке и пошел за кофе, а автобус вдруг поехал.

Реклама

Напомним, накануне в Киеве в салоне маршрутки от потолка оторвалась крыша и болталась над головами пассажиров.

Мы также писали, что в Харькове на проспекте Жуковского на ходу загорелась маршрутка с пассажирами.

Также в Харькове подросток выпрыгнул из кабинки канатной дороги на проезжую часть и угодил под колеса микроавтобуса – парень был пьян и таким образом пытался покончить с собой из-за внешнего независимого оценивания.

Главные новости Украины и мира 18 июля смотрите в выпуске "Сегодня Итоги":

Киев