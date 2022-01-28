Шпионил для боевиков на Донбассе. СБУ задержала в Киеве агента России (фото)

В Киеве задержан агент РФ. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве агента РФ. По данным следствия, его завербовало так называемое "МГБ ДНР", контролируемое российскими спецслужбами.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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Как его завербовали

В поле зрения представителей РФ гражданин Украины попал во время посещения родственников на временно неподконтрольной украинским властям территории Донбасса.

По заданию кураторов агент собирал информацию о военнослужащих силовых структур Украины, в том числе СБУ. В частности, он собирал контрразведывательные меры по противодействию российским спецслужбам.

Злоумышленник должен был передавать полученные сведения во время личных встреч с кураторами на территории ОРДЛО или через технические каналы связи.

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Злоумышленник попал в руки спецслужб. Фото: пресс-центр СБУ

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Задержание

Сотрудники СБУ задержали вражеского агента в Киеве. Следствие продолжают вести в рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас агент РФ под стражей по решению суда.

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