Штормовой ветер и дождь: погода в Киеве на 17 февраля

Дождь ожидается во второй половине дня/Фото: коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве в четверг, 17 февраля, будет ветреной. В то же время ожидается "плюсовая" температура. Кроме того, в столице прогнозируют осадки.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

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В этот день в столице ожидается порывистый, временами штормовой ветер. Ветреную погоду компенсирует тепло — столбики термометров будут достигать 8 градусов тепла. Ожидаются осадки в виде дождя во второй половине дня.

Что делать во время сильного ветра?

Закройте все окна в квартире. При особо сильных ветрах можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.

Оказавшись на улице во время сильных порывов ветра следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Оглянитесь вокруг, нужно быть как можно дальше от всего, что может оторваться, сломаться и упасть на голову.

В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем доме (это может быть магазин, подъезд дома и т. д).

Следует особенно внимательно следить за тем, чтобы не находиться под большими деревьями, особенно это касается тополей, и не парковать под ними автомобили, так как дерево может упасть.

Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.

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