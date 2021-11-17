Штраф за спасение жизни? Почему водителям скорых Киева приходят "письма счастья"

Водителям "скорых" выписывают штрафы на превышение скорости / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети киевляне обсуждают новость о том, что столичные патрульные штрафуют за превышение скорости водителей скорой помощи. Тех самых, которые мчатся по городу, чтобы спасти кому-то жизнь.

"Сегодня" узнали все подробности о штрафах для скорых.

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О том, что водителей скорых штрафуют, сообщил совладелец клиники "Оберіг" Александр Деркач. По его словам, полиция выписывает скорым десятки штрафов за год. И якобы эту проблему обещают решить на уровне города.

Впрочем, в самой клинике сайту "Сегодня" не смогли ответить, действительно ли это так.

Что говорят в КГГА?

В департаменте здравоохранение КГГА сайту "Сегодня" сообщили, что таких фактов они подтвердить не могут – у них не зафиксировано ни одного случая.

"Возможно, камеры видеонаблюдения и фиксируют момент, когда скорая быстро едет на вызов, но на автобазу не приходят уведомления о штрафах за превышение скорости водителей медицинского транспорта", – сказали в департаменте здравоохранения КГГА.

Что указано в ПДД?

Автомобили скорой помощи имеют право отступать от требований разделов 8 (кроме сигналов регулировщика), 10-18, 26, 27 и пункта 28.1 Правил дорожного движения. Однако только в том случае, если медики едут на неотложное служебное задание и включают проблесковый маячок.

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Что говорят в патрульной полиции?

В патрульной полиции Киева нам рассказали, что наоборот ратуют за то, чтобы водители пропускали автомобили скорой помощи по городу, даже сами часто сопровождают кареты скорой по улицам столицы.

Но в то же время признают, что водителям медицинского транспорта приходили сообщения о нарушении скоростного режима.

Копы объяснили, что система видеофиксации работает автоматически. Она фиксирует все нарушения скоростного режима вне зависимости от категории (вида) транспортного средства или номерных знаков.

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Если автомобиль скорой фиксируется камерой, он ехал с включенными проблесковыми маячками, но это незаметно на фото или невозможно визуально определить, то водитель медиков может обжаловать решение в Департаменте патрульной полиции, написав заявление.

"Рассмотрев заявление, мы отменяем административное постановление. К нам поступали такие заявления. По результатам рассмотрения, если подтверждался факт движения с включенными проблесковыми маячками, постановления упраздняются", – отмечают в Департаменте патрульной полиции.

Там отмечают, что это нормальная, стандартная процедура в соответствии со статьями 287-296 Кодекса Украины об административных правонарушениях.