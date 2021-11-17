Штраф за врятування життя? Чому водіям швидких Києва приходять "листи щастя"

Водіям "швидких" виписують штрафи на перевищення швидкості / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі кияни обговорюють новину, що столичні патрульні штрафують за перевищення швидкості водіїв швидкої допомоги. Тих самих, які мчать містом, щоб врятувати комусь життя.

"Сьогодні" дізналися усі подробиці про штрафи для "швидких".

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Про те, що водіїв "швидких" штрафують, повідомив співвласник клініки "Оберіг" Олександр Деркач. За його словами, поліція виписує "швидким" десятки штрафів за рік. І начебто цю проблему обіцяють вирішити на рівні міста.

Втім, у самій клініці сайту "Сьогодні" не змогли відповісти, чи це дійсно так.

Що кажуть у КМДА?

У департаменті охорони здоров'я КМДА сайту "Сьогодні" повідомили, що таких фактів вони підтвердити не можуть – у них не зафіксовано жодного випадку.

"Можливо, камери відеоспостереження і фіксують момент, коли швидка швидко їде на виклик, але на автобазу не надходять повідомлення про штрафи за перевищення швидкості водіїв медичного транспорту", – сказали в департаменті охорони здоров'я КМДА.

Що вказано у ПДР?

Автомобілі швидкої допомоги мають право відступати від вимог розділів 8 (крім сигналів регулювальника), 10-18, 26, 27 та пункту 28.1 правил дорожнього руху. Однак тільки в тому випадку, якщо медики їдуть на невідкладне службове завдання та включають проблисковий маячок.

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Що кажуть у патрульній поліції?

У патрульній поліції Києва нам розповіли, що навпаки виступають за те, щоб водії пропускали автомобілі швидкої допомоги містом, навіть самі часто супроводжують "карети швидкої" вулицями столиці.

Але водночас визнають, що водіям медичного транспорту надходили повідомлення про порушення швидкісного режиму.

Копи пояснили, що система відеофіксації працює автоматично. Вона фіксує усі порушення швидкісного режиму незалежно від категорії (виду) транспортного засобу чи номерних знаків.

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Якщо автомобіль "швидкої" фіксується камерою, він їхав із увімкненими проблисковими маячками, але це непомітно на фото чи неможливо візуально визначити, то водій медиків може оскаржити рішення у Департаменті патрульної поліції, написавши заяву.

"Розглянувши заяву, ми скасовуємо адміністративну ухвалу. До нас надходили такі заяви. За результатами розгляду, якщо підтверджувався факт руху з включеними проблисковими маячками, ухвали скасовуються", – зазначають у Департаменті патрульної поліції.

Там зазначають, що це нормальна, стандартна процедура відповідно до статей 287-296 Кодексу України про адміністративні правопорушення.