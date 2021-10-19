Скамейки, видеонаблюдение и подсветка. В Киеве после реконструкции открыли вторую очередь Пейзажки (фото)

В мэрии рассказали про реконструкцию / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве открыли после реконструкции вторую очередь Пейзажной аллеи. Проблемой аллеи была хаотичная парковка. Сейчас на всех заездах на пешеходную зону установили 30 автоматических болард. Чтобы въезжать на Пейзажку могли только автомобили жителей близлежащих домов и спецтранспорт экстренных служб.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"В конце лета прошлого года мы завершили реконструкцию первой очереди – от всходов до урочища Гончары-Кожемяки к скульптуре "Алиса в стране чудес". А сегодня уже завершили работы и в рамках второй очереди, которые начали в прошлом году", – сказал мэр Киева Виталий Кличко.
Какие работы провели
Кроме верхней террасы, в рамках реконструкции обустроили нижнюю террасу склона и построили новую лестницу на Воздвиженку. Они сделаны в той же стилистике, что и лестница в урочище Кожемяки, которую открыли три года назад. Новая лестница тоже имеет вечернюю подсветку.
На аллее установили новое гранитное покрытие – вместо старого асфальта. Обустроили дождевую канализацию, систему полива газонов, установили гранитный бортовой камень, новенькие скамьи. Самая длинная скамейка – около 50 м.
Кроме того, расширили и вход на Аллею со стороны Исторического музея и Десятинной церкви. А также сделали аллею более комфортной для маломобильных групп населения.
В следующем году начнутся работы по реконструкции третьей очереди Пейзажной аллеи.
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