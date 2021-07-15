Видео дня. На Трухановом острове коммунальщик "косил" песок

Работник мотокосой решил вспахать песок – в КП "Плесо" уже заявили, что это не их сотрудник

Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 15 июля, в социальных сетях обсуждают работу странного коммунальщика, который вместо травы, мотокосой косит песок на Трухановом острове, перед входом на Пешеходный мост.

Об этом сообщает "Сегодня".

"Сказали косить – надо косить. Совершенно безразлично, что там песок", – написал автор видео.

В коммунальном предприятии "Плесо" говорят, что это не их сотрудник. И они не знают, зачем человек мотокосой решил "покосить" песок.

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"Наши работники носят экипировку синего цвета. А именно футболки с логотипом "Плесо" на спинах. Почему мужчина вспахивает песок, мы не в курсе", – пояснили сайту "Сегодня" в КП "Плесо".

Ранее мы сообщали, что в Ирпене оригинально ремонтируют дорогу – работники автодора утрамбовывают свежий асфальт кирпичом. На видео, которое появилось в Сети, двое рабочих укладывают асфальт с помощью тачки и кирпича. Пока один насыпает в яму, второй кирпичом утрамбовывает смесь.