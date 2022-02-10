Сколько нужно откладывать, чтобы купить квартиру в Киеве: разбираемся

Недвижимость в Киеве самая дорогая по всей Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Приобретение собственного жилья в Киеве для многих кажется совсем нереальным. Однако не стоит забывать о том, что каждая среднестатистическая семья со стабильным доходом может позволить себе покупку квартиры, сэкономив на нее из своей зарплаты.

О том, как правильно накапливать средства и сколько времени на это может уйти – в материале сайта "Сегодня".

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Сколько стоят квартиры

Недвижимость в Киеве остается самой дорогой по сравнению с другими городами Украины.

По данным аналитики OLX Недвижимости, средняя цена однокомнатной квартиры в столице составляет около 54 600 долларов. Двухкомнатную квартиру можно купить за свыше 75 тысяч долларов, цена трехкомнатной в среднем – 110 тысяч долларов.

В то же время, стоит помнить, что на вторичном рынке можно найти и более дешевые варианты, порой на 10-15 тысяч долларов. Однако нужно быть готовым отдать внушительную сумму за ремонт. Это может быть еще до 10 тысяч долларов.

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Как долго нужно собирать деньги

Все зависит от того, какая у вас зарплата и откладывает ли с вами средства муж или жена. В среднем зарплаты в Киеве колеблются на уровне 15–20 тысяч гривен.

Откладывая по 300 долларов с каждой зарплаты, за год можно сэкономить 3600, а чтобы собрать 50 тысяч долларов придется подождать около 14 лет. Если же отложи на собственное жилье вместе с мужем или женой, этот срок может сократиться вдвое – до 7 лет.

Следует понимать, что уровень зарплаты может снижаться или увеличиваться в течение этого времени, что может повлиять на планирование. Однако, если поставить цель экономить определенную сумму ежемесячно, то время пролетит быстро, а желаемое жилье станет реальностью.

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Советы для эффективного сбережения

Следует отказаться от губительных привычек, например от курения. В среднем на покупку сигарет в год уходит около 20 тысяч грн, то есть более 700 долларов. И если 50 гривен в день на пачку сигарет – почти незаметная сумма, то откладывая ее каждый день, в конце года можно получить приятный бонус.

Отказаться от импульсивных расходов, составляющих значительную часть месячного бюджета. Не тратить деньги на ненужные мелочи, а в магазин ходить исключительно со списком того, что нужно купить. По статистике, это может позволить сэкономить еще около 25 тысяч гривен в год – почти 900 долларов.

Забыть о посещении клубов и ресторанов, заменив такой вид проведения досуга пребыванием вместе со своими друзьями дома или на природе.

По возможности отказаться от использования автомобиля. Ведь через неделю на топливо может уходить месячная норма тех денег, которые вы потратили бы на общественный транспорт.

Если вы ведете здоровый образ жизни, то вместо платного спортзала можно организовать тренировки на свежем воздухе. В противном случае дешевле будет оплатить сразу годовой абонемент, чем покупать каждое занятие в отдельности.

По возможности отказаться от съемного жилья и пожить у родителей или родственников.

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