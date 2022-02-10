Сколько нужно потратить на аренду квартиры в Киеве для комфортной жизни? Рассказываем

Чтобы арендовать квартиру в столице, необходимо много зарабатывать. Фото: коллаж "Сегодня"

Жителям Киева придется платить большие суммы за аренду квартиры в столице. К примеру, за однокомнатную в центре города придется отдать около 17 тысяч гривен в месяц.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет, сколько необходимо денег, чтобы снять квартиру в Киеве.

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Сколько нужно платить за жилье?

Чтобы арендовать однокомнатную квартиру, придется потратить примерно 17 тысяч в месяц в центре города и от 11 тысяч за пределами центра.

Трехкомнатная квартира обойдется в 32 тысячи в центре и 17 тысяч за пределами центра.

Нужно также учитывать стоимость коммуналки. На это киевляне дополнительно тратят в среднем 3 тысячи гривен в месяц.

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В каком районе самое дороге жилье?

Как пишет портал UBR, самым дорогим районом Киева для аренды остается Печерский (в среднем $977 за квартиру в месяц), а самым дешевым – Деснянский ($331 за квартиру в месяц).

По прогнозам экспертов, рынок аренды заметно оживится в феврале 2022 года. При этом арендодателям советуют обратить внимание на нынешние тренды – спрос сосредоточен на квартирах в новых домах с ремонтами. Старые "хрущевки" и жилье с плохими условиями постепенно становятся неконкурентными.

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