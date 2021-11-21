Скрутили руки и положили на землю: в Киеве врачи поликлиники угрожали пациенту

В Киеве врачи напали на пациента / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве врачи "Оксфорд Медикал" на Березняковской, 30б, угрожали пациенту за то, что мужчина оплатил не ту сумму, которую назвали после приема.

Об этом написал Telegram-канал "Киевский движ".

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Подробности инцидента

Молодая семья позвонила в больницу и записалась на приём к врачу. Цена приема – 500 грн. А целью визита было узнать, как молодому человеку лечить ушиб на ноге.

Как пишет Telegram-канал, врачи на приеме тянули время, а потом заставили сделать 2 рентгена. После чего они сказали, что с ногой все хорошо. При этом врачи назвали другую сумму за прием, которая была в три раза больше (1500 грн). Но семья заплатила только 500 грн и собралась уходить.

Что сделали врачи

Спокойно уйти молодой семье никто не дал. Врачи возле выхода из поликлиники заломали руки парню и не отпускали. Ситуацию на свой телефон снимала жена пострадавшего. Кроме этого, врачи угрожали парню. После чего положили его на землю и настаивали, чтоб мужчина вернулся в поликлинику и оплатил прием полностью.

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Происходящее видел ребенок семьи, который был с ними в этот момент.

В Telegram-канале отметили, что на место приехала полиция, но решить конфликт не помогла.

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Под Харьковом мужчина напал на медиков скорой

В Харьковской области напали на бригаду скорой помощи, которая проводила госпитализацию больного в Слобожанскую городскую больницу. Пьяный мужчина бросался на медиков с кулаками и пытался повредить спецавтомобиль.

Подробности

Бригада в составе фельдшера Даниэля Дзюбы и водителя Сергея Горбунова проводили госпитализацию больного. В это же время мимо больницы проходил мужчина, который был в состоянии опьянения. Держа мобильный телефон в руке, он начал комментировать и снимать работу медицинских работников, при этом нецензурно выражаться и оскорблять фельдшера.

На замечания и просьбы прекратить, мужчина начал еще агрессивнее вести себя и бросаться с кулаками на медицинского работника. От удара хулигана фельдшера защитил водитель специализированного авто ЕМД.

На глазах персонала лечебного учреждения и прохожих мужчина пытался также ударить и повредить автомобиль бригады и медицинское оборудование.

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