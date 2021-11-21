Скрутили руки та поклали на землю: у Києві лікарі поліклініки погрожували пацієнтові

У Києві лікарі напали на пацієнта / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві лікарі "Оксфорд Медікал" на Березняківській, 30б, погрожували пацієнту за те, що чоловік сплатив не ту суму, яку назвали після прийому.

Про це написав Telegram-канал Київський двіж.

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Подробиці інциденту

Молода сім'я зателефонувала до лікарні та записалася на прийом до лікаря. Ціна прийому – 500 грн. А метою візиту було дізнатися, як молодій людині лікувати забій на нозі.

Як пише Telegram-канал, лікарі на прийомі тягнули час, а потім змусили зробити 2 рентгени. Після чого вони сказали, що з ногою все гаразд. Водночас лікарі назвали іншу суму за прийом, яка була втричі більшою (1500 грн). Але сім'я заплатила лише 500 грн і збиралася йти.

Що зробили лікарі

Спокійно піти молодій родині ніхто не дав. Лікарі біля виходу із поліклініки заламали руки хлопцеві та не відпускали. Ситуацію на телефон знімала дружина постраждалого. Окрім цього, лікарі загрожували чоловікові. Після чого поклали його на землю і наполягали, щоб він повернувся до поліклініки та оплатив прийом повністю.

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Те, що відбувалося, бачила дитина сім'ї, яка була з ними в цей момент.

У Telegram-каналі зазначили, що на місце приїхала поліція, але вирішити конфлікт не допомогла.

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Під Харковом чоловік напав на медиків "швидкої"

На Харківщині напали на бригаду швидкої допомоги, яка проводила госпіталізацію хворого до Слобожанської міської лікарні. П'яний чоловік кидався на медиків із кулаками та намагався пошкодити спецавтомобіль.

Подробиці

Бригада у складі фельдшера Даніеля Дзюби та водія Сергія Горбунова проводили госпіталізацію хворого. Водночас повз лікарню проходив чоловік, який був у стані сп'яніння. Тримаючи мобільний телефон у руці, він почав коментувати та знімати роботу медичних працівників, нецензурно висловлюватись та ображати фельдшера.

На зауваження та прохання припинити чоловік почав ще агресивніше поводитися і кидатися з кулаками на медичного працівника. Від удару хулігана фельдшера захистив водій спеціалізованого авто ЕМД.

На очах персоналу лікувального закладу та перехожих чоловік намагався також вдарити та пошкодити автомобіль бригади та медичне обладнання.

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