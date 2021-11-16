"Слуги" могут принять закон о столице уже на этой неделе – чем он нарушает Конституцию

Закон отбирает право у Виталия Кличко (на фото справа) сразу быть председателем и КГГА, и Киевсовета. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Верховной Раде уже на этой неделе планируется голосование по противоречивому закону о столице. Оппозиция говорит – в документе ряд нарушений Конституции Украины.

Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Белоцерковец в своем Facebook.

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По словам нардепа, законопроект был внесен в парламент с нарушением регламента.

"Законопроект №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины" планируют принять уже в этот четверг, 18 ноября. Хотя он нарушает Конституцию Украины, Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" и Европейскую хартию местного самоуправления. Эти документы обеспечивают балансы власти, и их нарушение ведет к авторитаризму" , – подчеркнул Белоцерковец.

Нарушения в законопроекте о столице:

В переходный период, который может продолжаться до 2025 года, вертикаль центральных властей узурпирует власть в районах. Районные государственные администрации продолжают существовать до момента создания районных исполкомов. Они будут подчиняться главе КГГА.

"Полномочия районных госадминистраций на 90% состоят из полномочий местного самоуправления, а следовательно, не могут подчиняться вертикали государственной власти при распределении КГГА и КГР. Если по каким-то причинам это происходит – это узурпация власти!" , – объясняет нардеп.

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Этот закон фактически откладывает проведение выборов в районные советы до 2025 года.

Для политической борьбы в тексте законопроекта тезис о создании районов озвучен, но провести их будет невозможно до завершения "сложнейшей" процедуры согласования границ районов с Кабинетом министров.

"Фактически авторы этого драфта законопроекта сделали все, чтобы "Слуги" ни в коем случае не получили непредсказуемые результаты выборов в районные советы до 2025 года. А знаете, почему? Потому что результаты социологических опросов свидетельствуют – минимум в 3 из 10 районов "Слуги" не смогут преодолеть даже 5% барьер".

В проекте закона намеренно прописываются нормы, явно противоречащие Конституции Украины, а именно: 140 и 141 статьям.

Возможно, это делается специально для того, чтобы через Конституционный суд можно было "отмотать" все назад, если удастся получить в должности лояльного для себя мэра.

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Нардеп отмечает, что полномочия районных советов определяются исключительно городским советом, а не Верховной Радой – "хотите иначе – меняйте сначала Конституцию" .

Закон о столице на подходе

Верховная Рада поддержала законопроект №2143-3 о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киеве" в первом чтении еще 3 октября 2019 года.

Этот законопроект не дает право одному человеку занимать избирательный пост мэра столицы и главы КГГА.

После подписания закона президентом Украины мэр будет возглавлять Киевский магистрат – исполнительный орган Киевсовета – и будет председательствовать на заседаниях, а глава КГГА будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов.

В октябре 2021 года комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти рекомендовал принять во втором чтении и в целом проект закона №2143 "О городе Киеве – столице Украины".

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