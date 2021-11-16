"Слуги" можуть ухвалити закон про столицю вже цього тижня – чим він порушує Конституцію

Закон відбирає право у Віталія Кличка (на фото справа) одразу бути головою і КМДА, і Київради. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Верховній Раді вже на цьому тижні планується голосування по суперечливому закону про столицю. Опозиція говорить – у документі низка порушень Конституції України.

Про це повідомив депутат Киевсовета Дмитро Білоцерківець у своєму Facebook.

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За словами депутата, законопроект внесли в парламент з порушенням регламенту.

"Законопроєкт №2143-3 "Про місто Київ – столицю України" планують ухвалити вже цього четверга, 18 листопада. Хоча він порушує Конституцію України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Європейську хартію місцевого самоврядування. Ці документи забезпечують баланси влади, і їхнє порушення веде до авторитаризму", – наголосив Білоцерківець.

Порушення у законопроєкті про столицю:

У перехідний період, який може тривати до 2025 року, вертикаль центральної влади узурпує владу в районах. Районні державні адміністрації продовжують своє існування до моменту створення районних виконкомів. Підкорятимуться вони голові КМДА.

"Повноваження районних держадміністрацій на 90% складаються з повноважень місцевого самоврядування, а, отже, не можуть підкорятись вертикалі державної влади при розподілі КМДА та КМР. Якщо з якихось причин це відбувається – це узурпація влади!", – пояснює депутат.

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Цей закон фактично відтерміновує проведення виборів у районні ради до 2025 року.

Для політичної боротьби у тексті законопроєкту теза щодо створення районів озвучена, але провести їх буде неможливо до завершення "найскладної" процедури узгодження меж районів із Кабінетом міністрів.

"Фактично автори цього драфту законопроєкту зробили все, щоб "Слуги" в жодному разі не отримали непередбачувані результати виборів у районні ради до 2025 року. А знаєте, чому? Тому що результати соціологічних опитувань свідчать — мінімум у 3 із 10 районів "Слуги" не зможуть подолати навіть 5% бар'єр".

У проєкті закону навмисно прописуються норми, що явно суперечать Конституції України, а саме: 140 і 141 статтям.

Можливо, це робиться спеціально для того, щоб можна було через Конституційний суд "відмотати" все назад, якщо вдасться отримати на посаді лояльного для себе мера.

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Нардеп наголошує, що повноваження районних рад визначаються виключно міською радою, а не Верховною. – "хочете інакше – змінюйте спочатку Конституцію".

Закон про столицю на підході

Верховна Рада підтримала законопроєкт № 2143-3 про внесення змін до закону "Про столицю України – місто-герой Київ" у першому читанні ще 3 жовтня 2019 року.

Цей законопроєкт не дає право одній людині посідати виборчий пост мера столиці і голови КМДА.

Після підписання закону президентом України мер очолюватиме Київський магістрат – виконавчий орган Київради – і головуватиме на засіданнях, а глава КМДА здійснюватиме нагляд за дотриманням Конституції і законів.

В жовтні 2021 року комітет Верховної Ради з питань організації державної влади рекомендував прийняти у другому читанні та в цілому проєкт закону №2143 "Про місто Київ – столицю України".

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