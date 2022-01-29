Снег будет идти почти целый день: погода в Киеве 29 января

Скорость ветра будет достигать 4 м/с / Коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве в субботу, 29 января, будет снежной. В этот день в столице сильного мороза не будет. Скорость ветра будет достигать 4 м/с. Осадки будут идти почти в течение всего дня.

Об этом сообщает sinoptik.ua.

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Сегодня в Киеве на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Небольшой снег будет идти почти весь день. Утром он может усилиться, но к вечеру постепенно стихнет. Столбики термометров будут колебаться от -3 до +1 градуса. Ветер — 2-4 м/с.