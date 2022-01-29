Сніг йтиме майже цілий день: погода в Києві 29 січня

Швидкість вітру сягатиме 4 м/с / Колаж: "Сьогодні"

Погода у Києві в суботу, 29 січня, буде сніжною. Цього дня в столиці сильного морозу не буде. Швидкість вітру сягатиме 4 м/с. Опади йтимуть майже протягом всього дня.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

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Сьогодні у Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Дрібний сніг йтиме майже весь день. Вранці він може посилитися, проте до вечора поступово стихне. Стовпчики термометрів коливатимуться від -3 до +1 градуса. Вітер — 2-4 м/с.