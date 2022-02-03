Снежно и прохладно: погода в Киеве на 3 февраля

В Киеве будет идти снег/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве в четверг, 3 февраля, будет снежной и прохладной. В этот день столбики термометров не поднимутся выше 1 градуса тепла. Кроме того, в столице ожидается ветреная погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В столице прогнозируют осадки в виде снега. Температура в течение дня будет колебаться от -1 до +1 градуса. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с.

Что делать во время сильного ветра?