Снежно и прохладно: погода в Киеве на 3 февраля

В Киеве будет идти снег/Коллаж: "Сегодня"
Погода в Киеве в четверг, 3 февраля, будет снежной и прохладной. В этот день столбики термометров не поднимутся выше 1 градуса тепла. Кроме того, в столице ожидается ветреная погода.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В столице прогнозируют осадки в виде снега. Температура в течение дня будет колебаться от -1 до +1 градуса. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с.
Что делать во время сильного ветра?
- Закройте все окна в квартире. При особо сильном ветре можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.
- На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Они могут оторваться, упасть или рухнуть прямо на человека.
- В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем доме (это может быть магазин, подъезд дома и т. д).
- Не парковать под деревьями автомобили, поскольку они могут упасть и повредить машину.
- Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.