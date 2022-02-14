Снова дистанционка? Будут ли работать школы и садики в Киеве

В КГГА приняли решение о работе учебных заведений / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве школы и садики будут работать в штатном режиме. Ситуация с заболеваемостью улучшается, по безопасности детей и учителей – все сотрудники в учебных заведениях получили соответствующие инструкции.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Реклама

"Уже три недели персонал учебных заведений проходит инструктаж по действиям в случае чрезвычайных ситуаций, и могу заверить всех: наши педагоги готовы четко и взвешенно действовать в любой ситуации. Работники знают последовательность действий и как вести себя во внештатных ситуациях, где расположены укрытия и по какому маршруту к ним двигаться", – заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Также он напомнил о правилах работы школ в условиях карантинных ограничений.

"Руководство столицы приняло правильное решение о работе учебных заведений, а именно: не вводить общий локдаун. Директора школ принимают решение о переходе на дистанционное обучение классу или школе, исходя из показателей своего подразделения. Так в Киеве абсолютное большинство школ продолжало работать, и заболеваемость сейчас уже пошла на убыль. На сегодняшний день на полной дистанционке находятся только 19 из 425 столичных школ, и болеет COVID-19 чуть больше одного процента учеников", – подчеркнул Валентин Мондриевский.

Реклама

Что касается садиков, то из 580 заведений дошкольного образования из-за COVID-19 закрыты всего 6.

Карантин в столице

По состоянию на утро 14 февраля столица перешла в желтую зону карантинных ограничений. До этого две недели Киев был оранжевым.

В желтой зоне запрещено:

Реклама

посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;

работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала;

проведение массовых мероприятий;

работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;

работа заведений общепита (кроме работы на вынос и доставки);

работа спортзалов, бассейнов;

деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений);

межобластные и международные перевозки.

Ограничения не действуют, если все сотрудники и посетители будут иметь сертификат о вакцинации хотя бы одной дозой прививки от коронавируса.

Ранее мы писали: