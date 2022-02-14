Снова дистанционка? Будут ли работать школы и садики в Киеве

В КГГА приняли решение о работе учебных заведений / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве школы и садики будут работать в штатном режиме. Ситуация с заболеваемостью улучшается, по безопасности детей и учителей – все сотрудники в учебных заведениях получили соответствующие инструкции.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Уже три недели персонал учебных заведений проходит инструктаж по действиям в случае чрезвычайных ситуаций, и могу заверить всех: наши педагоги готовы четко и взвешенно действовать в любой ситуации. Работники знают последовательность действий и как вести себя во внештатных ситуациях, где расположены укрытия и по какому маршруту к ним двигаться", – заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
Также он напомнил о правилах работы школ в условиях карантинных ограничений.
"Руководство столицы приняло правильное решение о работе учебных заведений, а именно: не вводить общий локдаун. Директора школ принимают решение о переходе на дистанционное обучение классу или школе, исходя из показателей своего подразделения. Так в Киеве абсолютное большинство школ продолжало работать, и заболеваемость сейчас уже пошла на убыль. На сегодняшний день на полной дистанционке находятся только 19 из 425 столичных школ, и болеет COVID-19 чуть больше одного процента учеников", – подчеркнул Валентин Мондриевский.
Что касается садиков, то из 580 заведений дошкольного образования из-за COVID-19 закрыты всего 6.
Карантин в столице
По состоянию на утро 14 февраля столица перешла в желтую зону карантинных ограничений. До этого две недели Киев был оранжевым.
В желтой зоне запрещено:
- посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;
- работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала;
- проведение массовых мероприятий;
- работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;
- работа заведений общепита (кроме работы на вынос и доставки);
- работа спортзалов, бассейнов;
- деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений);
- межобластные и международные перевозки.
Ограничения не действуют, если все сотрудники и посетители будут иметь сертификат о вакцинации хотя бы одной дозой прививки от коронавируса.
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