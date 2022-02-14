Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
✈ Отмена рейсов в Украину 🎤 Скандал на Нацотборе "Евровидения" ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Будет ли новый локдаун и кто получит таблетки от COVID-19: все о ситуации в Киеве

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 февраля, 10:04
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Столица перешла в желтую зону карантинных ограничений по состоянию на 14 февраля
В Киеве пока недоступно лекарство от коронавируса.
В Киеве пока недоступно лекарство от коронавируса. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве по состоянию на утро 14 февраля зафиксировали 2 293 новых случая коронавируса за последние сутки, что на 100 меньше, чем днем раньше.

Новости "Сегодня" рассказывают все, что известно о ситуации с коронавирусом в столице.

Реклама

Статистика

Всего с начала пандемии в столице Украины подтвердили почти 407 тысяч заболевших.

Умерли от коронавируса 8 755 человек, 14 из них – за последние сутки.

В Киевской области зафиксировано 214 933 случая COVID-19 (530 новых случаев за сутки).

Реклама

Карантин

По состоянию на утро 14 февраля столица перешла в желтую зону карантинных ограничений. До этого две недели Киев был оранжевым.

В желтой зоне запрещено:

  • посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;
  • работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала;
  • проведение массовых мероприятий;
  • работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;
  • работа заведений общепита (кроме работы на вынос и доставки);
  • работа спортзалов, бассейнов;
  • деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений);
  • межобластные и международные перевозки.

Ограничения не действуют, если все сотрудники и посетители будут иметь сертификат о вакцинации хотя бы одной дозой прививки от коронавируса.

Реклама

Будет ли в Киеве новый локдаун

В столице нет предпосылок для ужесточения карантинных ограничений. В КГГА утверждают, что ситуация с заболеваемостью и уровнем госпитализации контролируется.

"Несмотря на высокий уровень выявления новых случаев, ситуация контролируемая и не требует введения дополнительных ограничений. При 4104 новых случаях заболевания уровень госпитализации больных в столичные больницы составляет 32,3%. Занятость коек в больницах, выделенных под пациентов с COVID-19, в настоящее время составляет всего 34%", – отметил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Он добавил, что от нового локдауна столицу спасает высокий уровень вакцинации населения.

Смогут ли киевляне получить таблетки от COVID-19

Киев ожидает поступление партии лекарства против COVID-19 "Молнупиравир". Распределением препарата занимается Минздрав. В аптеках "Молнупиравир" продаваться не будет.

В настоящее время в некоторых аптеках Украины появился препарат от лечения коронавируса "Молнупиравир". Однако покупать его не рекомендуют.

"Это — подделка. В Украине препарат от COVID-19 "Молнупиравир" пока не планируют реализовывать в аптеках. Сейчас город его ожидает по распределению от Минздрава", — предостерегает киевлян депутат Киевсовета, первый заместитель председателя комиссии Киевсовета здравоохранения и социальной политики Наталья Берикашвили.

Кто получит таблетки

В первую очередь семейные врачи будут назначать препарат пациентам из групп риска, чтобы предотвратить тяжелые формы заболевания. Это касается больных сахарным диабетом, людей с тяжелыми патологиями и т.д.

Лекарство будут выдавать бесплатно.

Когда врач должен дать направление на ПЦР-тест

При осмотре врач должен определить необходимость тестирования. Стандарты Минздрава Украины предусматривают, что врач обязательно должен назначать ПЦР-тестирование на COVID-19 пациентам:

  • с подозрением на COVID-19;
  • с признаками других ОРВИ;
  • с признаками вирусной пневмонии;
  • с внегоспитальной пневмонией;
  • контактным лицам при появлении симптомов, не исключающих COVID-19.

Пока не получите результаты теста или если у вас есть симптомы ОРВИ, нужно самоизолироваться и не выходить в места с большим количеством людей.

C кем избегать встреч, чтобы не заразиться COVID-19

Не следует забывать, что коронавирусная болезнь может протекать бессимптомно. А риск заразиться есть в местах, где вы меньше всего ожидаете.

Контакты высокого риска:

  • члены семьи инфицированного,
  • уязвимые контактные люди по состоянию здоровья,
  • люди, которые находятся в закрытых помещениях с высокой степенью риска (больницы и учреждения долгосрочного ухода и т.п.).

Контакты низкого риска:

  • получившие полный курс прививки и ревакцинацию.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Украина не откажется от НАТО? В МИД объяснили слова Пристайко. Эксклюзив "Сегодня" Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Когда и за сколько построят новый выход из станции метро "Выставочный центр" Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко В Киев пришла весна! Свежий прогноз на неделю Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

23 457

заболело за неделю в Киeвe

+31%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.03

Российский рубль (₽)

0.3728

Евро (€)

31.98

Doodle Сегодня
14 февраля. Майкл Рубенс Блумберг. В этот день ровно 80 лет назад родился один из самых богатых людей планеты, учредитель и владелец ведущего поставщика мировых финансовых новостей Bloomberg, кандидат в президенты США, 108-й мэр Нью-Йорка...
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.03

Российский рубль (₽)

0.3728

Евро (€)

31.98

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять