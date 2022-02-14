Будет ли новый локдаун и кто получит таблетки от COVID-19: все о ситуации в Киеве

В Киеве по состоянию на утро 14 февраля зафиксировали 2 293 новых случая коронавируса за последние сутки, что на 100 меньше, чем днем раньше.
Новости "Сегодня" рассказывают все, что известно о ситуации с коронавирусом в столице.
Статистика
Всего с начала пандемии в столице Украины подтвердили почти 407 тысяч заболевших.
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Умерли от коронавируса 8 755 человек, 14 из них – за последние сутки.
В Киевской области зафиксировано 214 933 случая COVID-19 (530 новых случаев за сутки).
Карантин
По состоянию на утро 14 февраля столица перешла в желтую зону карантинных ограничений. До этого две недели Киев был оранжевым.
В желтой зоне запрещено:
- посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;
- работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала;
- проведение массовых мероприятий;
- работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;
- работа заведений общепита (кроме работы на вынос и доставки);
- работа спортзалов, бассейнов;
- деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений);
- межобластные и международные перевозки.
Ограничения не действуют, если все сотрудники и посетители будут иметь сертификат о вакцинации хотя бы одной дозой прививки от коронавируса.
Будет ли в Киеве новый локдаун
В столице нет предпосылок для ужесточения карантинных ограничений. В КГГА утверждают, что ситуация с заболеваемостью и уровнем госпитализации контролируется.
"Несмотря на высокий уровень выявления новых случаев, ситуация контролируемая и не требует введения дополнительных ограничений. При 4104 новых случаях заболевания уровень госпитализации больных в столичные больницы составляет 32,3%. Занятость коек в больницах, выделенных под пациентов с COVID-19, в настоящее время составляет всего 34%", – отметил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
Он добавил, что от нового локдауна столицу спасает высокий уровень вакцинации населения.
Смогут ли киевляне получить таблетки от COVID-19
Киев ожидает поступление партии лекарства против COVID-19 "Молнупиравир". Распределением препарата занимается Минздрав. В аптеках "Молнупиравир" продаваться не будет.
В настоящее время в некоторых аптеках Украины появился препарат от лечения коронавируса "Молнупиравир". Однако покупать его не рекомендуют.
"Это — подделка. В Украине препарат от COVID-19 "Молнупиравир" пока не планируют реализовывать в аптеках. Сейчас город его ожидает по распределению от Минздрава", — предостерегает киевлян депутат Киевсовета, первый заместитель председателя комиссии Киевсовета здравоохранения и социальной политики Наталья Берикашвили.
Кто получит таблетки
В первую очередь семейные врачи будут назначать препарат пациентам из групп риска, чтобы предотвратить тяжелые формы заболевания. Это касается больных сахарным диабетом, людей с тяжелыми патологиями и т.д.
Лекарство будут выдавать бесплатно.
Когда врач должен дать направление на ПЦР-тест
При осмотре врач должен определить необходимость тестирования. Стандарты Минздрава Украины предусматривают, что врач обязательно должен назначать ПЦР-тестирование на COVID-19 пациентам:
- с подозрением на COVID-19;
- с признаками других ОРВИ;
- с признаками вирусной пневмонии;
- с внегоспитальной пневмонией;
- контактным лицам при появлении симптомов, не исключающих COVID-19.
Пока не получите результаты теста или если у вас есть симптомы ОРВИ, нужно самоизолироваться и не выходить в места с большим количеством людей.
C кем избегать встреч, чтобы не заразиться COVID-19
Не следует забывать, что коронавирусная болезнь может протекать бессимптомно. А риск заразиться есть в местах, где вы меньше всего ожидаете.
Контакты высокого риска:
- члены семьи инфицированного,
- уязвимые контактные люди по состоянию здоровья,
- люди, которые находятся в закрытых помещениях с высокой степенью риска (больницы и учреждения долгосрочного ухода и т.п.).
Контакты низкого риска:
- получившие полный курс прививки и ревакцинацию.
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