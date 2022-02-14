Будет ли новый локдаун и кто получит таблетки от COVID-19: все о ситуации в Киеве

Столица перешла в желтую зону карантинных ограничений по состоянию на 14 февраля

В Киеве пока недоступно лекарство от коронавируса. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве по состоянию на утро 14 февраля зафиксировали 2 293 новых случая коронавируса за последние сутки, что на 100 меньше, чем днем раньше.

Новости "Сегодня" рассказывают все, что известно о ситуации с коронавирусом в столице.

Реклама

Статистика

Всего с начала пандемии в столице Украины подтвердили почти 407 тысяч заболевших.

Умерли от коронавируса 8 755 человек, 14 из них – за последние сутки.

В Киевской области зафиксировано 214 933 случая COVID-19 (530 новых случаев за сутки).

Реклама

Карантин

По состоянию на утро 14 февраля столица перешла в желтую зону карантинных ограничений. До этого две недели Киев был оранжевым.

В желтой зоне запрещено:

посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;

работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала;

проведение массовых мероприятий;

работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;

работа заведений общепита (кроме работы на вынос и доставки);

работа спортзалов, бассейнов;

деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений);

межобластные и международные перевозки.

Ограничения не действуют, если все сотрудники и посетители будут иметь сертификат о вакцинации хотя бы одной дозой прививки от коронавируса.

Реклама

Будет ли в Киеве новый локдаун

В столице нет предпосылок для ужесточения карантинных ограничений. В КГГА утверждают, что ситуация с заболеваемостью и уровнем госпитализации контролируется.

"Несмотря на высокий уровень выявления новых случаев, ситуация контролируемая и не требует введения дополнительных ограничений. При 4104 новых случаях заболевания уровень госпитализации больных в столичные больницы составляет 32,3%. Занятость коек в больницах, выделенных под пациентов с COVID-19, в настоящее время составляет всего 34%", – отметил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Он добавил, что от нового локдауна столицу спасает высокий уровень вакцинации населения.

Смогут ли киевляне получить таблетки от COVID-19

Киев ожидает поступление партии лекарства против COVID-19 "Молнупиравир". Распределением препарата занимается Минздрав. В аптеках "Молнупиравир" продаваться не будет.

В настоящее время в некоторых аптеках Украины появился препарат от лечения коронавируса "Молнупиравир". Однако покупать его не рекомендуют.

"Это — подделка. В Украине препарат от COVID-19 "Молнупиравир" пока не планируют реализовывать в аптеках. Сейчас город его ожидает по распределению от Минздрава", — предостерегает киевлян депутат Киевсовета, первый заместитель председателя комиссии Киевсовета здравоохранения и социальной политики Наталья Берикашвили.

Кто получит таблетки

В первую очередь семейные врачи будут назначать препарат пациентам из групп риска, чтобы предотвратить тяжелые формы заболевания. Это касается больных сахарным диабетом, людей с тяжелыми патологиями и т.д.

Лекарство будут выдавать бесплатно.

Когда врач должен дать направление на ПЦР-тест

При осмотре врач должен определить необходимость тестирования. Стандарты Минздрава Украины предусматривают, что врач обязательно должен назначать ПЦР-тестирование на COVID-19 пациентам:

с подозрением на COVID-19;

с признаками других ОРВИ;

с признаками вирусной пневмонии;

с внегоспитальной пневмонией;

контактным лицам при появлении симптомов, не исключающих COVID-19.

Пока не получите результаты теста или если у вас есть симптомы ОРВИ, нужно самоизолироваться и не выходить в места с большим количеством людей.

C кем избегать встреч, чтобы не заразиться COVID-19

Не следует забывать, что коронавирусная болезнь может протекать бессимптомно. А риск заразиться есть в местах, где вы меньше всего ожидаете.

Контакты высокого риска:

члены семьи инфицированного,

уязвимые контактные люди по состоянию здоровья,

люди, которые находятся в закрытых помещениях с высокой степенью риска (больницы и учреждения долгосрочного ухода и т.п.).

Контакты низкого риска:

получившие полный курс прививки и ревакцинацию.

Ранее мы писали: