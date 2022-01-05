Снова минирование: в Киеве эвакуируют людей из еще одного ТРЦ (видео)

В Киеве участились ложные минирования / Коллаж "Сегодня"
В Киеве сегодня, 5 января, заминировали еще один торговый центр. На этот раз это ТРЦ "РетроВиль". На улицу вывели весь персонал и посетителей.
Об этом сообщили в telegram-канале Киев Оперативный.
Волна "минирований"
В полиции Киева сайту "Сегодня" сообщили, что поступило сообщение о заложенной взрывчатке в трех торговых центрах столицы.
"Поступило сообщение о минировании ТРЦ в Деснянском, Подольском и Днепровском районах столицы. По всем трем адресам выехали спецслужбы. Сейчас продолжается проверка помещений", – добавили в полиции.
На месте проходит специальная проверка.
Какие еще ТРЦ пострадали?
В Деснянском районе Киева на улице Николая Лаврухина, 4, срочно эвакуируют людей из ТРЦ "Район".Сейчас на месте работают спецслужбы. Копы ищут, где может быть взрывчатка.
Волна минирований в Украине
В последнее время в Украине, в частности и в Киеве, участились ложные минирования:
- 28 декабря в Киеве поступило анонимное сообщение о минировании ТРЦ "Блокбастер". Посетителей эвакуировали.
- 26 декабря правоохранители получили уведомление об угрозе взрыва в аэропорту "Одесса".
- В этот же день, 26 декабря, 49-летний мужчина заявил копам, что в здании Верховной Рады Украины заложена взрывчатка, которую он хочет взорвать дистанционно.
- А вечером 25 декабря перекрыли мост им. Патона в обе стороны. Неизвестные снова позвонили в полицию и заявили, что мост заминирован.