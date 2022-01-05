Снова минирование: в Киеве эвакуируют людей из еще одного ТРЦ (видео)

В Киеве участились ложные минирования / Коллаж "Сегодня"

В Киеве сегодня, 5 января, заминировали еще один торговый центр. На этот раз это ТРЦ "РетроВиль". На улицу вывели весь персонал и посетителей.

Об этом сообщили в telegram-канале Киев Оперативный.

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Волна "минирований"

В полиции Киева сайту "Сегодня" сообщили, что поступило сообщение о заложенной взрывчатке в трех торговых центрах столицы.

"Поступило сообщение о минировании ТРЦ в Деснянском, Подольском и Днепровском районах столицы. По всем трем адресам выехали спецслужбы. Сейчас продолжается проверка помещений", – добавили в полиции.

На месте проходит специальная проверка.

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Какие еще ТРЦ пострадали?

В Деснянском районе Киева на улице Николая Лаврухина, 4, срочно эвакуируют людей из ТРЦ "Район".Сейчас на месте работают спецслужбы. Копы ищут, где может быть взрывчатка.

Волна минирований в Украине

В последнее время в Украине, в частности и в Киеве, участились ложные минирования:

28 декабря в Киеве поступило анонимное сообщение о минировании ТРЦ "Блокбастер". Посетителей эвакуировали.

26 декабря правоохранители получили уведомление об угрозе взрыва в аэропорту "Одесса".

В этот же день, 26 декабря, 49-летний мужчина заявил копам, что в здании Верховной Рады Украины заложена взрывчатка, которую он хочет взорвать дистанционно.

А вечером 25 декабря перекрыли мост им. Патона в обе стороны. Неизвестные снова позвонили в полицию и заявили, что мост заминирован.

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