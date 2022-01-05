Волна "минирований" продолжается: в Киеве срочно эвакуируют людей из ТРЦ

В Деснянском районе Киева на улице Николая Лаврухина, 4 срочно эвакуируют людей из ТРЦ "Район". В полицию в очередной раз сообщили о минировании торгового центра.
Об этом сайту "Сегодня" рассказали в полиции Киева.
Сейчас на месте работают спецслужбы. Копы ищут, где может быть взрывчатка.
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"Поступил телефонный звонок о минирования ТРЦ. На место выехали сотрудники полиции, взрывотехники и кинологи. Проводится эвакуация посетителей и персонала ТРЦ. Правоохранители проверяют помещения ТРЦ", – рассказали в полиции.
Волна минирований в Украине
В последнее время в Украине, в частности и в Киеве, участились ложные минирования:
- 28 декабря в Киеве поступило анонимное сообщение о минировании ТРЦ "Блокбастер". Посетителей эвакуировали.
- 26 декабря правоохранители получили уведомление об угрозе взрыва в аэропорту "Одесса".
- В этот же день, 26 декабря, 49-летний мужчина заявил копам, что в здании Верховной Рады Украины заложена взрывчатка, которую он хочет взорвать дистанционно.
- А вечером 25 декабря перекрыли мост им. Патона в обе стороны. Неизвестные снова позвонили в полицию и заявили, что мост заминирован.
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