Волна "минирований" продолжается: в Киеве срочно эвакуируют людей из ТРЦ

В Киеве "заминировали" ТРЦ "Район" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Деснянском районе Киева на улице Николая Лаврухина, 4 срочно эвакуируют людей из ТРЦ "Район". В полицию в очередной раз сообщили о минировании торгового центра.

Об этом сайту "Сегодня" рассказали в полиции Киева.

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Сейчас на месте работают спецслужбы. Копы ищут, где может быть взрывчатка.

"Поступил телефонный звонок о минирования ТРЦ. На место выехали сотрудники полиции, взрывотехники и кинологи. Проводится эвакуация посетителей и персонала ТРЦ. Правоохранители проверяют помещения ТРЦ", – рассказали в полиции.

Волна минирований в Украине

В последнее время в Украине, в частности и в Киеве, участились ложные минирования: