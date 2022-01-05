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Волна "минирований" продолжается: в Киеве срочно эвакуируют людей из ТРЦ

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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5 января, 17:01
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В Киеве "заминировали" ТРЦ "Район"
В Киеве "заминировали" ТРЦ "Район" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Деснянском районе Киева на улице Николая Лаврухина, 4 срочно эвакуируют людей из ТРЦ "Район". В полицию в очередной раз сообщили о минировании торгового центра.

Об этом сайту "Сегодня" рассказали в полиции Киева.

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Сейчас на месте работают спецслужбы. Копы ищут, где может быть взрывчатка.

"Поступил телефонный звонок о минирования ТРЦ. На место выехали сотрудники полиции, взрывотехники и кинологи. Проводится эвакуация посетителей и персонала ТРЦ. Правоохранители проверяют помещения ТРЦ", – рассказали в полиции.

Волна минирований в Украине

В последнее время в Украине, в частности и в Киеве, участились ложные минирования:

  • 28 декабря в Киеве поступило анонимное сообщение о минировании ТРЦ "Блокбастер". Посетителей эвакуировали.
  • 26 декабря правоохранители получили уведомление об угрозе взрыва в аэропорту "Одесса".
  • В этот же день, 26 декабря, 49-летний мужчина заявил копам, что в здании Верховной Рады Украины заложена взрывчатка, которую он хочет взорвать дистанционно.
  • А вечером 25 декабря перекрыли мост им. Патона в обе стороны. Неизвестные снова позвонили в полицию и заявили, что мост заминирован.

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