"Сотни людей делают хуже": блогерша из Киевской области спела гимн России в Instagram

Украинская богерша спела гимн России / Фото: Коллаж: Сегодня

Блогерша из Киевской области во время прямого эфира в Instagram спела гимн России. Позже она решила извиниться за свое видео, но добавила, что "сотни людей делают еще хуже".

Об этом инциденте написал Telegram-канал "Большой Киев".

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После публикации видео девушка заявила, что ее телефонный номер разместили в некоторых пабликах, после чего она начала получать угрозы и анонимные звонки.

В результате она все-таки извинилась, но уточнила, что не считает гимн России чем-то плохим, ведь "воюют власти, а не люди".

"Вы понимаете, что то, что я совершила – это моя вина. Но знаете сколько... сотни людей, которые так же поступают и еще хуже. Это неуважение тоже к стране. Каждый должен выполнять свою работу и за каждую работу должен быть откуп", – сказала блогерша.

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Украинская блогерша Сабина Мусина прорекламировала российскую интернет-компанию из сферы онлайн-образования.

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Мусина — соосновательница сети салонов красоты G.Bar, Instagram-блогер и мама YouTube блогера PupsiKira.

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