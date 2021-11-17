"Сотни людей делают хуже": блогерша из Киевской области спела гимн России в Instagram

Украинская богерша спела гимн России / Фото: Коллаж: Сегодня
Блогерша из Киевской области во время прямого эфира в Instagram спела гимн России. Позже она решила извиниться за свое видео, но добавила, что "сотни людей делают еще хуже".
Об этом инциденте написал Telegram-канал "Большой Киев".
После публикации видео девушка заявила, что ее телефонный номер разместили в некоторых пабликах, после чего она начала получать угрозы и анонимные звонки.
В результате она все-таки извинилась, но уточнила, что не считает гимн России чем-то плохим, ведь "воюют власти, а не люди".
"Вы понимаете, что то, что я совершила – это моя вина. Но знаете сколько... сотни людей, которые так же поступают и еще хуже. Это неуважение тоже к стране. Каждый должен выполнять свою работу и за каждую работу должен быть откуп", – сказала блогерша.
Украинская блогерша прорекламировала российскую компанию
Украинская блогерша Сабина Мусина прорекламировала российскую интернет-компанию из сферы онлайн-образования.
"Ураааа! Образовательная платформа Skillbox уже в Украине. И я буду первой, кто поделился этой новостью. Кайф!" – написала Сабина Мусина.
Skillbox — российская интернет-компания из сферы онлайн-образования, основанная в 2016 году. Контрольный пакет ООО "Скилбокс" (70%) принадлежит Mail.ru.
Мусина — соосновательница сети салонов красоты G.Bar, Instagram-блогер и мама YouTube блогера PupsiKira.
Читайте также:
- Ранее "Сегодня" писали про важность социальных сетей для репутации и развития бизнеса и разбирались в главных инструментах.
- Недавно в Украине вспыхнул скандал с ТМ Yaro. Основательница бренда Юлия Привалова опубликовала на личной странице в Instagram селфи с мужем, где они вдвоем стоят на фоне здания Кремля в Москве.