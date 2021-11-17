"Сотні людей роблять гірше": блогерка з Київської області заспівала гімн Росії в Instagram

Українська богерка заспівала гімн Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Блогерка з Київської області під час прямого ефіру у Instagram заспівала гімн Росії. Пізніше вона вирішила вибачитися за своє відео, але додала, що "сотні людей роблять ще гірше".

Про цей інцидент написав Telegram-канал "Великий Київ".

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Після публікації відео дівчина заявила, що її телефонний номер розмістили у деяких пабликах, після чого вона почала отримувати погрози та анонімні дзвінки.

В результаті вона таки вибачилася, але уточнила, що не вважає гімн Росії чимось поганим, адже "воюють влада, а не люди".

"Ви розумієте, що те, що я зробила – це моя провина. Але знаєте скільки... сотні людей, які так само роблять і ще гірше. Це неповага теж до країни. Кожен має виконувати свою працю і за кожну працю має бути відкуп", – сказала блогерка.

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Українська блогерка прорекламувала російську компанію

Українська блогерка Сабіна Мусіна прорекламувала російську інтернет-компанію із сфери онлайн-освіти.

"Ураааа! Освітня платформа Skillbox вже в Україні. І я буду першою, хто поділився цією новиною. Кайф!" – написала Сабіна Мусіна.

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Skillbox – російська інтернет-компанія зі сфери онлайн-освіти, заснована в 2016 році. Контрольний пакет ТОВ "Скілбокс" (70%) належить Mail.ru.

Мусіна – співзасновниця мережі салонів краси G.Bar, Instagram-блогер та мама YouTube блогерки PupsiKira.

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