Спецпропуска в метро, а в рестораны только после вакцинации. Как будет жить Киев в красной зоне

Сейчас в столице действуют ограничения, которые допустимы для желтой зоны / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве готовятся к ужесточению карантина. В случае перехода столицы в красную зону, киевлянам следует ожидать новых ограничений. Сейчас городские власти рассматривает разные варианты. Например, в рестораны и кафе можно будет попасть лишь тем, у кого будет QR-код о вакцинации, а в городской транспорт и в метро пустят только по специальным электронным пропускам.

Вакцинация – почти миллион

В мэрии говорят, что действуют строго в рамках постановления №1236 Кабинета министров, в котором четко прописаны ограничения для каждого уровня опасности.

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На данный момент в Киеве действуют ограничения, которые допустимы для желтой зоны карантина. Но опасность распространения инфекции остается, даже несмотря на то, что в Киеве уже около одного миллиона граждан прошли полную вакцинацию.

"Если город перейдет в оранжевую (или красную) зону, то мы сможем добавлять свои ограничения, которые усилят уровень безопасности в Киеве, чтобы вакцинированные люди, несмотря на жесткие ограничения, могли безопасно работать", – рассказал сайту "Сегодня" первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Как будут работать QR-коды вакцинации

По словам Николая Поворозника, город изучает мировую практику, где тоже применяют разные варианты ограничений, чтобы остановить распространение инфекции.

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"Мы тесно общаемся со столичными предпринимателями. В данном случае – с представителями ресторанного бизнеса. Они заявили, что готовы максимально обеспечить 100% вакцинацию своих сотрудников. Они хотят и готовы работать в случае перехода столицы в красную зону. На входе в заведения будут проверять у посетителей QR-коды о вакцинации, результаты ПЛР или антигенных тестов. Если город перейдет в красную зону карантина, то такие же ограничения будут вводиться и в органах государственной власти. У нас цель одна, чтобы все одинаково могли работать. Все вакцинированные смогут работать, а те, кто не захотел – будут сидеть дома или делать тесты, которые действительны 72 часа", – объясняет Николай Поворозник.

Как будет работать транспорт

Городские власти еще летом заявили, что в случае ухудшения ситуации и перехода столицы в красную зону, будут вводить электронные спецпропуска для проезда в городском транспорте. Их уже невозможно подделать или перепродать, как это происходило с бумажными спецпропусками.

"У меня есть большие надежды, что мы не будем в Киеве останавливать работу транспорта, особенно метрополитена. Это тяжелая и крайняя мера. Мы будем вводить электронные спецпропуска для проезда в транспорте. На данный момент механизм выдачи этих документов отработан. Нам уже поступило около одной тысячи заявок от предприятий города на их выдачу в сложный период", – заявил Николай Поворозник.

Следят за ситуацией

Первый зампред главы КГГА отмечает, что в городе жестко контролируется уровень вакцинации, а также уровень заболевания граждан. Сейчас 90% людей, которые попадают в медучреждения города с коронавирусом – это кислородно-зависимые пациенты.

"Вакцинированные граждане переносят болезнь без осложнений. И их становится все больше. Мы будем следить за ситуацией и уровнем опасности в городе. В зависимости от этого будем принимать решения – закрывать школы или не закрывать. Сейчас странная ситуация сложилась с вузами. Практически все они перешли на дистанционное обучение, поскольку не смогли добиться 80% вакцинации. Но в то же время, все студенты без прививок сидят сейчас в общежитиях, что не есть правильно. Такое себе дистанционное обучение...", – сетует Николай Поворозник.

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