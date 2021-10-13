Стало известно, когда включат отопление в многоэтажках Киева

Синоптики не исключают заморозки / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве полная готовность к отопительному сезону, все гидравлические работы уже проведены. Фактически с 1 октября уже дали тепло в учебные заведения.

Об этом заявил на брифинге заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

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По его словам, 150 учебных заведений столицы уже с теплом. Подключение зависит от заявки руководителя.

"Относительно жилого фонда, отопительный сезон начинается тогда, когда температура меньше 8 градусов на протяжении трех суток", – говорит заместитель мэра.

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Он отметил, что на сегодняшний день нет таких показателей, говорить о начале отопительного сезона еще рано. Тем более что киевляне не одобряют, когда "идет фактически отопление воздуха".

"Мы даем возможность тем домовладениям, которые хотят, его получить, для этого нужно обратиться с заявлением и с подписями больше половины жителей", – добавил он.

Какой будет погода в Украине в октябре?

Синоптики не исключают заморозки даже в первой половине октября, а во второй половине они – обычное явление. Возможен и снег: в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях.

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Середина месяца порадует продолжительным "бабьим летом". Средняя месячная температура в октябре предполагается 7-12 градусов тепла, в Карпатах шесть-семь градусов тепла. Это на шесть-семь градусов ниже, чем в сентябре.

Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.

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