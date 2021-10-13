Стало известно, когда включат отопление в многоэтажках Киева

Синоптики не исключают заморозки / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве полная готовность к отопительному сезону, все гидравлические работы уже проведены. Фактически с 1 октября уже дали тепло в учебные заведения.
Об этом заявил на брифинге заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.
По его словам, 150 учебных заведений столицы уже с теплом. Подключение зависит от заявки руководителя.
"Относительно жилого фонда, отопительный сезон начинается тогда, когда температура меньше 8 градусов на протяжении трех суток", – говорит заместитель мэра.
Тепло в жилые дома в Киеве дадут совсем скоро – сроки
Он отметил, что на сегодняшний день нет таких показателей, говорить о начале отопительного сезона еще рано. Тем более что киевляне не одобряют, когда "идет фактически отопление воздуха".
"Мы даем возможность тем домовладениям, которые хотят, его получить, для этого нужно обратиться с заявлением и с подписями больше половины жителей", – добавил он.
Какой будет погода в Украине в октябре?
Синоптики не исключают заморозки даже в первой половине октября, а во второй половине они – обычное явление. Возможен и снег: в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях.
Середина месяца порадует продолжительным "бабьим летом". Средняя месячная температура в октябре предполагается 7-12 градусов тепла, в Карпатах шесть-семь градусов тепла. Это на шесть-семь градусов ниже, чем в сентябре.
Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.