Стало скучно: под Киевом двое парней устроили стрельбу (фото)

В Киевской области двое парней устроили стрельбу. Инцидент произошел в Софиевской Борщаговке.
Об этом сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небытов в Facebook.
"Стало грустно, решили пострелять? Этих двух "ковбоев" 29 и 24 лет полиция задержала за стрельбу у подъезда одного из домов", – написал он.
Наказание для стрелков
ЧП произошло ночью. Молодые люди решили похвастаться оружием перед подругой.
"В настоящее время за ночное хулиганство ребятам грозит до 7 лет лишения свободы. Призываю граждан не подвергать опасности себя и близких, ведь за подобные "развлечения" придется нести суровое наказание", – добавил он.
Напомним, последнее время участились случаи стрельбы:
- 7 июля в Голосеевском районе ранения получили два человека, в том числе полицейские.
- А 18 июля стреляли на Соломенке. Один человек госпитализирован с огнестрельным ранением.