Стоит одеваться теплее! В Киеве прогнозируют холодную погоду на 15 декабря (карта)

Сегодня в Киеве осадков не ожидается/Коллаж: "Сегодня"

В среду, 15 декабря, в Киеве прогнозируют облачную погоду. Вместе с тем в столице будет холодно.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в столице Украины осадков не будет. Столбики термометров будут колебаться от 0 до + 2 градусов. Ветер-северный, 5-10 м/с.

Теплый ноябрь порадовал киевлян

В Киеве ноябрь в этом году попал в десятку самых теплых с 1881 года. Месяц отметился температурными рекордами. Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годах на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла. Самым теплым днем метеорологи признали 5 ноября – его максимум достиг 15,8 градуса тепла. Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза.

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