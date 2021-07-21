"Стоять, стрелять буду": в киевском метро устроили разборки, люди задыхались от газа (видео)

Один из участников драки распылил слезоточивый газ, который попал в вагон поезда – люди не могли нормально дышать

Разборки в метро

В Киеве на станции метро "Крещатик" произошла драка – участники разборок пустили в ход оружие и слезоточивый газ. Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

"Какие-то непонятные разборки прямо внутри станции метро "Крещатик" устроили: пистолеты, газовые баллоны… Бедные люди, которые успели надышаться этого", – говорится в сообщении.

На видео слышны крики мужчины на перроне, который угрожает применить оружие: "Стоять, стрелять буду".

Заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон подтвердила телеканалу Украина 24, что произошла драка.

"На данный момент ситуация закончилась. Там сейчас работают правоохранители. Стрельбы не было, но был применен слезоточивый газ. Со стороны метрополитена мы включили станцию ​​на проветривание. Уже все работы завершены. На график движения поездов эта ситуация не повлияла. Но, конечно, из-за таких агрессивных пассажиров другие чувствуют себя в опасности. Мы призываем людей сообщать правоохранителям сразу о каких-то подозрительных людях. Сейчас правоохранители выясняют детали, причины, устанавливают личности тех, кто спровоцировал такую ​​ситуацию, метрополитен работает в обычном режиме", – сказала она.

В комментарии "Сегодня" Макогон уточнила, что в драке участвовало как минимум 10 человек.

"Причины нам неизвестны. В процессе потасовки хулиганы использовали слезоточивый газ… На место ЧП была вызвана полиция. Они взяли ситуацию под контроль и будут расследовать причины этого ЧП. Задержали ли полицейские хулиганов, нам пока неизвестно", – сказала она.

В полиции уже сообщили, что по факту хулиганских действий на станции метро "Крещатик" начато уголовное производство. Предварительно правоохранители выяснили, что между двумя группами ребят возник конфликт, переросший в драку. Сейчас правоохранители устанавливают всех участников и выясняют обстоятельства происшествия.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

А тем временем станцию метро "Позняки" спасают от потопа мешками с песком.

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