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Зацеперы или люди на путях. Какие ЧП чаще всего бывают в киевском метрополитене

21 июля 2021 15:00

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Последнее грубое нарушение в метро привело к смертельному исходу

Пострадавших вытягивают спасатели. Фото: ГСЧС

Пострадавших вытягивают спасатели. Фото: ГСЧС

В прошлом году в Киевском метрополитене зафиксировали 57 грубых нарушений. Большинство из них – зацеперы, которые пытались проехать между или на вагонах.

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Об этом сообщили на странице предприятия в Facebook.

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Какие ЧП случились за год:

Большинство нарушителей задержали правоохранители.

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В этом году было уже 22 нарушения. На днях пассажир перелез через ограждение на перегоне "Левобережная" – "Дарница" и погиб под поездом. Достают пассажиров из путей непосредственно машинист поезда, полицейские, спасатели и врачи скорой. Такие нарушения временно парализуют работу метро на одной из веток.

Напомним, ранее в киевском метрополитене хрупкая девушка подралась с мужчиной.

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