Страшное ДТП с маршруткой возле Чернигова: эксклюзивные подробности (видео)

Страшное ДТП сегодня шокировало всю страну. 13 погибших, семеро травмированных в тяжелом состоянии. Микроавтобус с пассажирами влетел в фуру. Из-за порывистого столкновения людей впереди салона придавило теми, кто ехал сзади. Даже полицейские не могли понять: как это могло произойти на ровном участке пустой трассы, где аварии – настоящая редкость? На Черниговщине, где и произошла беда, объявили траур. Что же произошло на дороге? Все версии узнал корреспондент "Сегодня" Евгений Назаренко.

На месте погибли 10 человек

Мертвые тела на обочине дороги и тяжело травмированные, умоляющие о помощи. Это первые минуты – после ужасной аварии неподалеку от Чернигова. Трагедия произошла около 8 утра на этом участке трассы. На мокрой дороге столкнулись в лоб грузовик и маршрутка, полная людей. От машин остались только изуродованные останки.

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Чтобы извлечь живых и мертвых из железной ловушки, спасатели использовали спецтехнику.

На месте констатируют гибель 10 пассажиров и водителя маршрутки. Других везут в больницу. К сожалению, спасти смогли не всех.

"К нам поступило семь пациентов. К сожалению, двое из них скончались в связи с несовместимыми с жизнью травмами. А 5 находятся на лечении. Все от среднего до крайне тяжелого состояния", – говорит гендиректор городской больницы №2 в Чернигове Владислав Кухарь.

Коридорами медучреждения под руки ведут женщину. Ей сообщили – в ДТП попала ее дочь. Здесь уже узнала – дочь умерла.

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Сейчас в госпитале и морге оборудованы оперативные штабы, работающие с родственниками пострадавших и погибших.

"Оказываем психологическую помощь. Медики, врачи, медсестры – оказывают медицинскую поддержку людям. Потому что они тоже в тяжелом состоянии", – говорит руководитель штаба Сергей Болдырев.

Среди травмированных 16-летний подросток, за его жизнь в эти минуты борются врачи. Прогнозов не дают.

Главный вопрос – как на пустой трассе утром столкнулись бус и грузовик. Владелец компании-перевозчика убеждает – водитель маршрутки был трезв.

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"С 2017 года он постоянно ездит. И все было нормально. Человек добросовестный, порядочный, непьющий, семейный, двое детей. Я не знаю, что могло произойти. Сегодня выезжал из базы как всегда. Врача прошел, механик машину осмотрел. Все было исправно", – говорит владелец маршрутки Юрий Калганов.

Что говорят в МВД

Первая версия полиции – плохая погода и скользкая дорога. Но уже впоследствии министр внутренних дел заявил: виновник – водитель грузовика.

"Водитель грузовика, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом", – рассказывает министр внутренних дел Денис Монастырский.

Министр обещает усиление ответственности за нарушение ПДД. В это время родственники погибших, подавленные горем, ждут у морга, где должны узнать тела своих родных.

Много вопросов и к перевозчику, ведь в салоне нет ремней безопасности. Погибших, сидевших впереди, придавило ехавшими сзади людьми. Владельца автобуса проверят на соблюдение безопасности.

"Есть система страховых выплат. Нужно выяснять, насколько законны перевозки, легальные. Есть ли там соответствующие заключенные контракты и соглашения по страховым выплатам", – говорит руководитель штаба.

Установление точной причины аварии может затянуться не на один месяц. Погибших в страшной аварии будут хоронить завтра.

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