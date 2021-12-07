Страшна ДТП з маршруткою біля Чернігова: ексклюзивні подробиці (відео)

Страшна ДТП сьогодні шокувала всю країну. 13 загиблих, семеро травмованих у тяжкому стані. Мікроавтобус із пасажирами влетів у фуру. Через поривчасте зіткнення людей попереду салону придавило тими, хто їхав позаду. Навіть поліцейські не могли зрозуміти: як це могло статися на рівній ділянці порожньої траси, де аварії справжня рідкість? На Чернігівщині, де і сталося лихо, оголосили жалобу. Що ж трапилося на дорозі? Усі версії дізнався кореспондент "Сьогодні" Євген Назаренко.

На місці загинули 10 людей

Мертві тіла на узбіччі дороги і тяжко травмовані, благають про допомогу. Це перші хвилини після жахливої аварії неподалік Чернігова. Трагедія сталася близько 8-ї ранку на цій ділянці траси. На мокрій дорозі зіткнулися в лоб вантажівка та маршрутка, повна людей. Від машин залишилися лише понівечені останки.

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Щоб витягти живих та мертвих із залізної пастки, рятувальники використали спецтехніку.

На місці констатують загибель 10 пасажирів та водія маршрутки. Інших везуть до лікарні. На жаль, урятувати змогли не всіх.

"До нас надійшло семеро пацієнтів. На жаль, двоє з них померли у зв'язку з несумісними з життям травмами. А 5 перебувають на лікуванні. Усі від середнього до вкрай тяжкого стану", – каже гендиректор міської лікарні №2 у Чернігові Владислав Кухар.

Коридорами медзакладу під руки ведуть жінку. Їй повідомили – у ДТП потрапила її донька. Тут уже дізналася – дочка померла.

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Зараз у госпіталі та морзі обладнано оперативні штаби, які працюють із родичами постраждалих та загиблих.

"Надаємо психологічну допомогу. Медики, лікарі, медсестри – надають медичну підтримку людям. Тому що вони теж у тяжкому стані", – каже керівник штабу Сергій Болдирєв.

Серед травмованих 16-річний підліток, за його життя цими хвилинами борються лікарі. Прогнозів не дають.

Головне питання – як на порожній трасі вранці зіткнулися бус та вантажівка. Власник компанії-перевізника переконує – водій маршрутки був тверезий.

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"З 2017 року він постійно їздить. І все було нормально. Людина сумлінна, порядна, непитуща, сімейна, двоє дітей. Я не знаю, що могло статися. Сьогодні виїжджав з бази як завжди. Лікаря пройшов, механік машину оглянув. Все було справно", – каже власник маршрутки Юрій Калганов.

Що кажуть у МВС

Перша версія поліції – погана погода та слизька дорога. Але вже згодом міністр внутрішніх справ заявив: винуватець – водій вантажівки.

"Водій вантажівки, порушивши правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з маршрутним автобусом", – розповідає міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Міністр обіцяє посилення відповідальності за порушення ПДР. У цей час родичі загиблих, пригнічені горем, чекають біля моргу, де мають упізнати тіла своїх рідних.

Багато питань і до перевізника, адже у салоні немає ременів безпеки. Загиблих, що сиділи попереду, придавили люди, що їхали ззаду. Власника автобуса перевірять на дотримання безпеки.

"Є система страхових виплат. потрібно з'ясовувати, наскільки законні перевезення, легальні. Чи є там відповідні укладені контракти та угоди щодо страхових виплат", – каже керівник штабу.

Встановлення точної причини аварії може тривати не один місяць. Загиблих у страшній аварії ховатимуть завтра.

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