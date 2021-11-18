Страшное убийство. В Киеве нашли части тела в мусорном баке (фото)

В столице жестоко убили человека / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве в мусорном баке обнаружили части тела неизвестного. Это произошло в Печерском районе. Сейчас копы устанавливают личность погибшего.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.
На бульваре Дружбы Народов в мусорном контейнере были обнаружены части человеческого тела.
"Правоохранители проводят осмотр места происшествия и первоочередные следственные действия, устанавливают вероятных свидетелей, изучают видеозаписи с камер наблюдения, которые расположены рядом. Усилия полицейских направлены на установление личности погибшего и розыск лиц причастных к убийству", – говорится в сообщении.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.
Как сообщает корреспондент "Сегодня", ноги нашли бездомные, а позже, при осмотре мусорника полицейские нашли сверток с туловищем. Руки и голову еще ищут.
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