Страшне вбивство. У Києві знайшли частини тіла у сміттєвому баку (фото)

У столиці жорстоко вбили людину / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві у сміттєвому баку виявили частини тіла невідомого. Це сталося у Печерському районі. Наразі копи встановлюють особистість загиблого.
Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Києва у Facebook.
На бульварі Дружби Народів у контейнері для сміття були виявлені частини людського тіла.
"Наразі правоохоронці проводять огляд місця події та першочергові слідчі дії, встановлюють ймовірних свідків, вивчають відеозаписи з камер спостереження, що розташовані поруч. Зусилля поліцейських спрямовані на встановлення особи загиблої людини та розшуку осіб причетних до вбивства", – йдеться у повідомленні.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.
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