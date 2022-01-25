Стрельба из автомата у здания СБУ в Киеве: в полиции назвали причины

В инциденте разбирались правоохранители / Коллаж "Сегодня"
Сегодня, 25 января, в центре Киева были слышны выстрелы. Огонь открыли возле главного управления СБУ. Предварительно установлено, что между работниками охраны и незнакомцами возник конфликт.
Об этом сообщает полиция Киева.
Что говорят в полиции
Представители охранной фирмы зашли в помещение банка, где в это время находилась группа неизвестных. Между работниками охраны и незнакомцами возник конфликт. Из-за этого один из службы охраны уже на улице выстрелил несколько раз вверх.
В результате инцидента никто не пострадал. Двоих участников конфликта доставили в районное управление полиции.
Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Следственные действия продолжаются.
Что известно
Перестрелка случилась вечером возле главного управления СБУ. Видео сразу же появилось в Сети. Также там появились свои версии происходящего.
"Вооруженные титушки с автоматами напали на активистов общественной организации "Украинский стяг", – сообщают в Сети.
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