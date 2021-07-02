Суд обязал признать готовым к эксплуатации "дом-монстр" на Подоле: в КГГА против

Выдача сертификата готовности к эксплуатации может квалифицироваться как превышение служебных полномочий

Городские власти продолжают отстаивать позицию киевлян относительно дома-монстра на Подоле. Фото: коллаж "Сегодня"

Столичные власти вопреки решению Кассационного административного суда считают невозможным введение в эксплуатацию скандального 12-этажного дома на Подоле, расположенного на улице Нижний Вал, 27-29.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По словам заместителя городского головы – секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, городская власть продолжает отстаивать позицию киевлян в судебных спорах относительно "дома-монстра".

Читайте также: Как снимали фантастический экшн с Миллой Йовович: 5 неожиданных фактов об "Охотнике на монстров"

Реклама

"К сожалению, Киевский городской совет не был привлечен к судебному процессу относительно обязательства Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины выдать сертификат готовности к эксплуатации "дома-монстра" в Подольском районе столицы. Однако для его ввода в эксплуатацию отсутствует базовый компонент: по состоянию на сегодня застройщик не имеет в собственности или пользовании земельные участки. Следовательно, выдача сертификата готовности к эксплуатации может квалифицироваться как превышение служебных полномочий теми лицами, которые осуществят это, что является уголовным правонарушением. Наша позиция неизменна – этажность этого одоробло должна быть приведена к первичным показателям", – подчеркнул Владимир Бондаренко.

Напомним, ранее Апелляционный суд не разрешил застройщику узаконить права собственности на отдельные квартиры в доме на улице Нижний Вал, 27-29.

Также мы писали, что Хозяйственный суд Киева завершил рассмотрение дела о сносе надстройки здания. Он обязал ответчика за свой счет снести самовольно построенные этажи.