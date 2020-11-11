"Монстра на Подоле" смогут открыть: суд принял решение в пользу застройщика

Если не подать апелляцию, дом смогут ввести в эксплуатацию

Окружной административный суд обязал Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) выдать сертификат о готовности скандального дома-монстра на Подоле.

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Об этом написала депутат Киевского городского совета Ольга Балицкая на своей странице в Facebook.

По ее словам, если не подать апелляцию на решение суда, есть угроза того, что дом на Нижнем Валу, 27-29, введут в эксплуатацию.

В августе ГАСИ уже отказывала застройщику в выдаче сертификата. В ответ компания обжаловала это решение в суде. Суд первой инстанции признал противоправным решение ГАСИ и обязал его все-таки выдать сертификат и внести необходимые сведения в реестр.

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Балицкая рассказала, что обратилась в Киевсовет и ГАСИ с просьбой обжаловать решение суда.

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Напомним, ранее Апелляционный суд не разрешил застройщику узаконить права собственности на отдельные квартиры в доме на улице Нижний Вал, 27-29.

Также мы писали, что Хозяйственный суд Киева завершил рассмотрение дела о сносе надстройки здания. Он обязал ответчика за свой счет снести самовольно построенные этажи.

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