Суд поставил точку в деле о хищении 116 млн на экспресс в Борисполь

На строительстве была украдена огромна сумма / Фото: Коллаж: Сегодня

ВАСУ приговорил к 10,6 и 11 годам двух фигурантов уголовного производства о завладении и растрате средств, которые были выделены на экспресс в Борисполь. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram-канале.

По информации САП, директор Государственного предприятия "Дирекция по строительству и управлению национального проекта "Воздушный экспресс" приговорен к 11 годам лишения свободы и директор частного предприятия к 10 годам 6 месяцев лишения свободы.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило факт поимки на взятке депутата Киевского городского совета.

Украина получила эти средства по кредитному договору от Экспортно-импортного банка Китая для строительства железнодорожного пассажирского сообщения между аэропортом Борисполь и Киевом.

Речь идет о бывшем директоре ГП "Воздушный экспресс" Геннадии Дьяченко и руководителе ООО "Сапфир Финанс" Иване Радике. Им инкриминировано два эпизода завладения и растрата в 2014 году 116 млн грн средств государственного предприятия.

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Проект организации железнодорожного сообщения аэропорта "Борисполь" со столицей "Укрзалізниця" в дальнейшем построила уже по другой программе за средства государственного бюджета.

Коррупция в Украине

Украина ежегодно теряет из-за коррупции, по разным подсчетам, от 500 до 950 миллиардов гривен.

Служба безопасности Украины раскрыла масштабную схему хищения гуманитарной помощи, которая предназначалась для наших военных.

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На Закарпатье неизвестный организовал преступную схему продажи фальшивых документов военнообязанным мужчинам для выезда за границу во время действия военного положения. За услуги свои правил по 20 тысяч евро с каждого клиента.

В отчете Европейской аудиторской палаты (ECA) шла речь, что масштабная коррупция по-прежнему остается ключевой проблемой в Украине, а поддержка со стороны Евросоюза не принесла ожидаемых результатов. Как подчеркнули аудиторы, коррупция в Украине препятствует конкуренции и росту, а также наносит ущерб демократическому процессу. В результате коррупции теряются десятки миллиардов евро.