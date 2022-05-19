Суд поставив крапку у справі про розкрадання 116 млн на експрес у Бориспіль

На будівництві було вкрадено величезну суму / Фото: Колаж: Сьогодні

ВАСУ засудив до 10,6 та 11 років двох фігурантів кримінального провадження про заволодіння та розтрату коштів, які були виділені на експрес у Бориспіль Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Telegram-каналі.

За інформацією САП, директора Державного підприємства "Дирекція з будівництва та управління національного проекту "Повітряний експрес" засуджено до 11 років позбавлення волі та директора приватного підприємства до 10 років 6 місяців позбавлення волі.

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Національне антикорупційне бюро України підтвердило факт затримання на хабарі депутата Київської міської ради.

Україна отримала ці кошти за кредитним договором від Експортно-імпортного банку Китаю для будівництва залізничного пасажирського сполучення між аеропортом Бориспіль та Києвом.

Йдеться про колишнього директора ДП "Повітряний експрес" Геннадія Дяченка та керівника ТОВ "Сапфір Фінанс" Івана Радика. Ним інкриміновано два епізоди: заволодіння та розтрата у 2014 році 116 млн грн коштів державного підприємства.

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Проект організації залізничного сполучення аеропорту "Бориспіль" зі столицею "Укрзалізниця" надалі збудувала вже за іншою програмою за кошти державного бюджету.

Корупція в Україні

Україна щорічно втрачає через корупцію, за різними підрахунками, від 500 до 950 мільярдів гривень.

Служба безпеки України розкрила масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги, що призначалася для наших військових.

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На Закарпатті невідомий організував злочинну схему продажу фальшивих документів військовозобов'язаним чоловікам для виїзду за кордон під час дії воєнного стану. За послуги свої правила по 20 тисяч євро з кожного клієнта.

У звіті Європейської аудиторської палати (ECA) йшлося, що масштабна корупція, як і раніше, залишається ключовою проблемою в Україні, а підтримка з боку Євросоюзу не принесла очікуваних результатів Як наголосили аудитори, корупція в Україні перешкоджає конкуренції та зростанню, а також завдає шкоди демократичному процесу. Внаслідок корупції губляться десятки мільярдів євро.