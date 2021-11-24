Судья Печерского райсуда отправил "на**р" дело: что произошло на самом деле

В Печерском райсуде Киева прокомментировали скандал. Фото: коллаж "Сегодня"
В Печерском суде, в котором судья закрыл карантинное дело и "отправил на**р", заявили, что это произошло в результате вмешательства сторонних лиц в реестр судебных решений.
Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".
Новые детали
В Печерском суде опровергли, что судья написал в решении суда "отправить на**р". Там говорят, что это результат вмешательства сторонних лиц в реестр судебных решений.
"Имеющееся в Едином реестре судебных решений указанное постановление не соответствует оригиналу судебного решения", – объяснили в суде.
Кто вмешался в реестр судебных решений и внес в текст ненормативное слово – будет разбираться полиция.
Суть скандала
Как стало известно, 3 февраля в Киеве администратор нарушил требования карантинного постановления Кабинета министров Украины – он не принял мер по своевременному закрытию заведения.
Наказать нарушителя карантина не удалось, так как истек трехмесячный срок со дня фиксации админправонарушения. В результате производство пришлось закрыть.
"Производство по делу о привлечении ЛИЦО_1 к административной ответственности по ст. 44-3 КУоАП закрыть по истечении сроков привлечения к административной ответственности и отправить на**р", – сказано в заявлении судьи.
Напомним, ранее в Одессе судья Малиновского районного суда вынес необычный приговор двум молодым людям, которые вытаскивали магнитолы и динамики из машин на штрафплощадке. Теперь злоумышленникам придется прочитать несколько книг.