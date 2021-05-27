"Судью Чванкина за решетку". Под Офисом президента снова протесты (фото, видео)

Активисты требуют не только отставки судьи, но и амнистии политзаключенных

Митинг под Офисом Президента. Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

В Киеве 27 мая под Офисом президента митингуют представители общественных организаций и ветераны АТО. Как сообщает корреспондент "Сегодня", они требуют люстрации председателя Киевского районного суда города Одессы Сергея Чванкина.

По их словам, судья Чванкин активно препятствовал работе многих предприятий, которые были созданы ветеранами АТО, а также регулярно выносил предвзятые и противоправные решения.

Под ОП митингуют активисты. Видео: Игорь Серов, "Сегодня"

Помимо того, они требуют амнистии политических заключенных, которым выносили решения недобросовестные судьи.

Митинг под ОП. Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

На плакатах протестующих написано "судью Чванкина за решетку".

Митинг под ОП. Фото: Игорь Серов, "Сегодня" Реклама

Несколько десятков человек держат в руках флаги.

Митинг под ОП. Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Ранее мы писали, что в Киеве на митинг против вакцинации от COVID-19 пришло всего 14 человек.

Напомним, медики отказываются от вакцинации в Украине не из-за качества препарата. Многие из них уже переболели и имеют высокий уровень антител, при котором вакцинация не рекомендуется.