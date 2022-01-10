Сугробы в человеческий рост. Киев утром остановился в пробках (карта, фото)

Снег шел в столице днем и вечером 9 января. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве с утра 10 января после снегопада образовались пробки на дорогах. Автомобили начали скапливаться на подъездах к столице, а также на мостах в направлении правого берега.
Об этом свидетельствуют данные Google.maps.
Левый берег
Пробки уже образовались на проспекте Николая Бажана, Днепровской набережной, Броварском проспекте.
Фото: скриншот
Мосты
На столичных мостах автомобили стоят в пробках на Северном, мосту Метро, мосту Патона, Дарницком мосту. Усложнения движения наблюдаются в направлении правого берега.
Фото: скриншот
Правый берег
Там ситуация усложнена на проспектах Победы и Леся Курбаса. Пробки образовались на Набережно-Крещатинской улице, улице Елены Телиги, проспекте Лобановского.
Фото: скриншот
Въезды в город
Пробки наблюдаются на подъездах к Окружной дороге со стороны Вишневого и Софиевской Борщаговки, а также со стороны Вышгорода и в районе станции метро "Теремки".
Фото: скриншот
Ситуация в районе центрального вокзала
Пока подъезды к городу в пробках, на вокзале движение транспорта обеспечили, расчистив снег. Вокзал встречает пассажиров высоченными сугробами. При этом автомобили ездят без затруднений.
Фото: Сегодня/Игорь Серов
Самые распространенные причины пробок
- Автомобильные аварии;
- нехватка парковок в оживленных местах;
- ремонт дорог;
- непредсказуемые дорожные происшествия;
- нерегулируемые перекрестки;
- массовые мероприятия;
- проезд кортежей официальных человек и делегаций;
- погодные катаклизмы;
- нарушение работы метро и наземного транспорта;
- праздник.
Раньше мы писали:
- На выезде из Украины в Польшу образовались огромные пробки. Люди стояли в очереди на пересечение границы по 7 часов. Пробки составляют 3 км.
- 9 января на Житомирской трассе образовалась многокилометровая пробка. Харьковская трасса тоже была переполнена автомобилями.